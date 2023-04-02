Украине можно все? Зачем Киев осатанело воюет с православной церковью

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Мэр Ивано-Франковска уже отчитался о «свободе» от православной церкви. Что же будет дальше?

Недавно снег шел во Львове и Киеве. В украинской столице, впрочем, погодную аномалию многие посчитали не просто капризом природы, но знаком свыше. Именно в эти дни украинские власти начали осаду Киево-Печерской лавры. Монахов Украинской православной церкви (УПЦ) выселяют из обители.

Их может быть и выгнали бы, как уже поступали с другими храмами, но на защиту святыни встали не десятки, а тысячи верующих, и команда главы киевского режима Владимира Зеленского не решается на штурм. Действуют провокациями.

Наместника лавры в один день отправили под домашний арест с нахождением вне обители. Электронный браслет надели прямо в зале суда. Подробности ситуации рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Выстоявшая при нашествии Орды, едва не захваченная Ватиканом, за почти тысячелетнюю историю Киево-Печерская лавра пережила и годы богоборчества, и фашистские варварства. Но, похоже, не сможет пережить Зеленского.

«Говорю вам, президент, и всей вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову», — сказал в видеообращении наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

И эту цитату из Евангелия СБУ посчитал разжиганием межрелигиозной розни. Спецслужба провела обыск в помещениях лавры и дома у митрополита. А в это время у стен священной обители начался шабаш, танцы, песни. Уверовавшие в нового украинского бога празднуют приближение конца тысячелетней истории.

Всю неделю к стенам святыни приходили сотни верующих и десятки бесноватых чиновников. От прямых столкновений Бог уберег, но страсти кипели нешуточные. Власти прислали к лавре автоматчиков, боевиков-неонацистов из группировки C14* — той самой что причастна к убийству Олеся Бузины, за которое никого не осудили. Формальный повод выгнать монахов и служителей — расторгнутый договор аренды. бессрочной, кстати.

«Нельзя по закону, насколько мне известно, завершать преждевременно договоры аренды. Люди просто ищут врагов, им нужен враг, с кем можно воевать», — уверен дьякон УПЦ Роман.

Киевские власти осатанело воют с братией. По плану киевского режима, место монахов украинской православной церкви должны занять представители раскольнической ПЦУ — структуры, созданной исключительно по политической воле.

«Известно, что практически любой президент Украины и в особенности, к примеру, Порошенко, стремился использовать церковный вопрос для того, чтобы победить на выборах, но это ему не удавалось. Соответственно, Зеленский тоже наступает на те же грабли», — отметил заместитель директора института Европы РАН, социолог, религиовед Роман Лункин.

У ПЦУ сегодня всего 223 монаха, а канонической церкви служат 4600 — в двадцать раз больше. Всех призывают раскаяться и предать веру. Мол за это им все простят… Что именно? Тоже придумали — работу на Москву.

«СБУ проводили масштабные обыски на территории УПЦ МП. Нашли флаги, паспорта русские, русскую пропаганду. Как вы можете это прокомментировать?» — спрашивает корреспондент у священника.

«Вот у меня сейчас в приходе есть литература: есть Достоевский, есть Гоголь. Я их не буду сжигать. Если ко мне придут и скажут, что я враг Украины, потому что у меня есть Достоевский и Гоголь, что ж…» — пожимая плечами, отвечает священник.

События в Киево-Печерской лавре — кульминация крестового похода новых украинцев, который начали, как только те устремились в Европу. Возглавил его Порошенко — придумал Томос, нашел спонсоров для покупки, и объявил неверными миллионы своих сограждан.

«Вас еще на свете не было, как здесь прихожане ходили и проповедовали православную веру, именно вас еще на свете не было. Вы сейчас с презрением к нам, мы для вас ноль, вы нас за людей не считаете, вы обозвали восемь миллионов украинцев!» — заявила в прямом эфире на всю страну одна из прихожанок.

И за души этой многомиллионной паствы собственно и идет главная битва. Ведь церковь — сильный инструмент влияния и воздействия на людей. Цель существования ПЦУ контроль: а православными себя на Украине считают 70% населения, их хотят направить молиться новым святым, символам, властителям…

«То есть, фактически, они вообще никакого отношения к христианству не имеют, кроме самого именования. Это сугубо политический проект. Украинского государства по созданию националистической украинской церкви, которая поклонялась бы Степану Бандере, восславляла украинский национализм и русофобию, вот примерно, что это такое», — считает протоиерей Андрей Новиков.

Тогда же власти опробовали и силовые методы воздействия. С тем самым томосом из Стамбула — документом о независимости — в страну привезли радикальный раскол. Ненависть, гонения и почти государственную политику захвата православных приходов

И вот на этой неделе мэр Ивано-Франковска хвастался, что область стала первой, где нет ни одного храма УПЦ. Там крестоносцы победили. Боевики в балаклавах ворвались в церковь, вытолкали прихожан и распыли слезоточивый газ, секретаря епархии без сознания доставили в больницу. Новая религия которая идет на смену истинной — настоящая религия насилия.

«Отче — даже такое было обращение. Они понимали, полностью отдавали себя отчет о том, что они делали. Вопросы, побои и давление — полностью отдавали себе отчет, понимая, что они делают, с кем они беседуют и что дальше будет», — рассказал настоятель Свято-Тихвинского храма города Лисичанск Северодонецкой епархии УПЦ Андрей Павленко.

Отец Андрей прошел все ужасы украинского плена, его веру пытались сломить, обратить в раскольники. Но он стойко выдержал все и не предал бога. Потому что знает откуда растут ноги у раскольнической украинской церкви. Из-за океана, откуда поступали щедрые дары еще с начала 90-х.

«Там даже все переделаны иконы. Уже на изображениях святых и древних святых, и трезубые изображаются, одеваются в вышиванки, в шаровары, ну и так далее, и так далее… То есть все символы заменяются украинские и все вокруг Украины. То есть там вот именно, как говорится, Христос как-то ушел в сторону у них», — отметил настоятель Свято-Тихвинского храма города Лисичанск Андрей Павленко.

А на его место тогда же стали приходить всевозможные «Свидетели Иеговы»**, баптисты, адвентисты, сайентологи*** и прочие. Поэтому сегодня Зеленский и не лукавит вовсе когда называет Украину территорией самой большой религиозной свободы в восточной Европе. И действительно: в Незалежной насчитывается порядка 70 организация которые в нормальных странах называют прямо — секты.

«Их версия закона о свободе совести — это американская версия закона то, что ни в одной европейской стране, такой нет, которая в общем, дает сектам полную свободу», — отметил исследователь современного религиозного сектантства, деятель антисектантского движения в России Александр Дворкин.

И это очень радует мировую общественность, точнее западную. На этой же неделе выпустили свой ежегодный доклад о нарушении прав человека за 2022 год Amnesty International. В нем виноваты почти все: Запад — иногда в политике двойных стандартов, Европа — в избирательности с беженцами (украинцев принимают, а вот афганцев и сирийцев неохотно), Россия — ожидаемо во всех смертных грехах, Киев — 2молодец». Серьезные подвижки демонстрирует в области защиты прав сексуальных меньшинств.

И ни слова про гонения верующих — ни от правозащитников, ни от ООН. Только святой престол выразил обеспокоенность и православные церкви других стран бьют в набат, когда раскольники методично уничтожают один из последних символов духовного единства русских и украинцев. Как коробит киевских чиновников от всего что намекает им на общую историю, словно чертей от ладана. Ведь даже финальную битву канонической церкви они начали в великий пост — время глубоко смирения и особого покаяния — время которое любой по-настоящему верующий должен провести в мире как минимум с самим собой, а уж тем более с другими людьми.

* — признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

** — религиозная организация признана экстремистской в России, ее деятельность запрещена в РФ.

*** — религиозная организация «Церковь сайентологии» признана экстремистской в России, ее деятельность запрещена в РФ. «Всемирный институт сайентологических предприятий» (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE) и «Библиотека Рона Хаббарда» из США признаны нежелательными в России.