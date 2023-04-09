🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. День обещает быть спокойным. Однако энергии воскресенья все же могут вывести из равновесия некоторых представителей зодиакального круга.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 9 апреля. В воскресенье лучше не нагружать себя лишней работой — дела могут подождать и до новой рабочей недели. Сегодня же можно посвятить время себе и семье, а также домашним заботам.

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♈ Овны

Есть одна часть вас, которая жаждет приключений, безумия, беспредела, новых впечатлений. Но есть и другая, что процветает только безопасности и комфорте. Последняя противостоит той части вас, которая любит запах и вкус незнакомого. Сделайте себе одолжение — смело выходите из зоны комфорта, Овны. Звезды предупреждают — будут хорошие и плохие дни. Но хороших дней, наверняка, будет больше.

Космический совет: смело выходите из зоны комфорта.

♉ Тельцы

Когда мы впервые начинаем наше духовное путешествие, то ожидаем, что на каждом этапе нас будут встречать радуга и солнечный свет. Но на самом деле все обстоит не так, Тельцы. Процесс внутреннего озарения, по сути, заключается в том, чтобы проработать свои темные стороны. Сегодня звезды советуют вам обратить свой взор внутрь себя и встретиться лицом к лицу со своими страхами.

Космический совет: пришло время встретиться со своими страхами и победить их.

♊ Близнецы

Вы всегда хотите сделать больше. Вы изо всех сил пытаетесь выполнить задачи, которые уже взяли на себя. Действительно ли вы хотите быть мастером во всех сферах, Близнецы? Сегодня звезды призывают вас задуматься о том, что означает для вас самообладание и как вы можете его достичь. Это подходящее время, чтобы глубже погрузиться в эту тему и поверить, что помощь и ресурсы, которые вам нужны на каждом этапе, будут вам предоставлены.

Космический совет: пора расставить приоритеты в своей жизни.

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♋ Раки

Когда дела идут не по-нашему, мы можем либо позволить горечи разжечь наше разочарование, либо проявить смелость и открыть сердце, чтобы насладиться всей прелестью жизни. Иногда плохие события, что происходят в нашей жизни, дают положительный результат, Раки.

Космический совет: подумайте над тем, чтобы сменить точку обзора.

♌ Львы

Чувство вины и стыда, которое вы несете в себе после неверно принятого решения, только отнимают у вас энергию. Сделайте себе одолжение — отпустите ситуацию. Снимите напряжение, избавьтесь от тревожных мыслей. Наблюдайте за происходящим трезво, без эмоций, Львы.

Космический совет: не нужно себя корить за неверно принятые решения.

♍ Девы

Невозможно всегда быть на позитиве, но и дуться бесконечно тоже не стоит. Поймите, что все происходит не с вами, а для вас. Иногда проявление того, что соответствует вашему благу, требует избавления от того, что таковым не является, но присутствует в вашей жизни, Девы.

Космический совет: отпустите свое ложное чувство контроля.

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♎ Весы

Все наши действия имеют кармические последствия. Знайте, что действия, которые вы предпринимаете сейчас, окупятся в долгосрочной перспективе, Весы. Тема баланса и гармонии проявляется в вашей жизни. Если вы позволили хаосу взять над вами верх, то пришло время аккуратно перестроиться.

Космический совет: найдите баланс во всех аспектах своей жизни.

♏ Скорпионы

Это время успеха и изобилия! Время получать плоды своего труда и делать новые шаги. Воспринимайте это как подтверждение того, что вы на правильном пути, и что ваша работа будет продолжать окупаться, Скорпионы. Более того, у вас также может быть возможность отправиться в место мечты или переехать в страну по вашему выбору.

Космический совет: пришло время получать плоды своего труда.

♐ Стрельцы

Перестаньте пытаться понять холодное поведение некоторых близких вам людей. Скорее всего, это не имеет к вам никакого отношения. Лучшее, что вы можете сделать для себя — это управлять своими ожиданиями. Также стоит хоть иногда входить в положение других людей, а не смотреть на ситуацию только с одной стороны.

Космический совет: будьте более снисходительными сегодня.

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♑ Козероги

Неудивительно, что люди хотят быть связаны с вами, хотят попасть в ваш круг! Но прежде чем предложить им место за вашим столиком, найдите минутку, чтобы поразмыслить по поводу их намерений. Не все, кто тяготеет к вам в это время, заинтересованы в искренней дружбе. Вполне вероятно, это могут быть корыстные цели. Чем раньше вы это поймете, тем быстрее сможете утвердить свои границы.

Космический совет: обратите внимание на ваше окружение.

♒ Водолеи

Найдите место для любви в вашей жизни. Той, которая строится на основе взаимного уважения и доверия. Позвольте себе мечтать о будущем, которое вы строите, твердо стоя одной ногой в настоящем. Звезды подсказывают — дальше будет только лучше.

Космический совет: откройте сердце для любви.

♊ Рыбы

Думайте об этой главе своей жизни как о паузе. Будьте здесь и сейчас. Наслаждайтесь сладостью, которую предлагает вам настоящий момент. Не нужно переживать из-за того, что вы не достигли каки-то целей к этому времени. Все случится со временем.

Космический совет: наслаждайтесь каждым моментом жизни.