Мишель Серова раскрыла личные качества мужа

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По словам девушки, ее избранник — заботливый и чуткий отец.

Дочь Александра Серова Мишель рассказала StarHit.ru о своем муже по имени Роман. По словам девушки, ее избранник совсем непубличная персона. При этом он заботливый и внимательный отец.

«Например, старается замечать мелочи — дочке — она постарше — советует держать спинку ровнее. И много других таких мелочей — близко не смотреть телевизор, питаться правильно, мол, не одними макаронами питаться и котлету надо съесть», — заявила Мишель.

Девушка также добавила, что супруг сильно загружен работой. Несмотря на это, он пытается все держать под контролем.

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Также девушка призналась, что ее мечта съездить с детьми на море. При этом с мужем она предпочитает путешествовать по разным странам, чтобы «развеяться».

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