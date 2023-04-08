Экс-супруга Павла Мамаева ответила на критику своей худобы

Фото: Instagram* / alana_mamaeva

Поклонники подозревают, что у блогера не все в порядке со здоровьем, а кто-то советует ей обратиться к психологу.

Экс-супруга знаменитого футболиста и блогер Алана Мамаева назвала истинную причину своей худобы. На этот счет подписчики буквально закидали девушку вопросами. Больше всего их интересовало, а здорова ли вообще девушка. Кто-то даже призывал ее обратиться за помощью, и не только медицинской — с блогером должен поработать психолог, отмечали фолловеры.

Алана в ответ молчать не стала и решила внести ясность. Во-первых, обратила она внимание, подобные комментарии ее очень огорчают. Во-вторых, она не стремится довести себя до истощения — просто такая физиология.

«Столько негатива из-за веса… Почему каждый считает своим долгом указать мне на недостаточный вес? Думаете я об этом не знаю? Знаю!» — возмутилась Мамаева в соцсетях.

Девушка добавила, что уже набрала два килограмма, осталось столько же до идеального веса.

«В этот раз вес упал до 46 килограммов, сейчас уже 50. Поэтому не переживайте со мной все в порядке, анализы идеальные я здорова. Просто был временный сбой в организме, такое бывает!» — заверила блогер.

Алана и Павел Мамаевы были одной из самых обсуждаемых и скандальных пар. Вместе супруги прожили восемь лет, которые были далеко не безоблачными. Жена спортсмена обвиняла его в неверности. Пара окончательно решила расстаться в 2021-м.

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