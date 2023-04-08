Шестьсот солдат ВСУ и западное оружие: детали провального штурма ЗАЭС

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В проведении операции помогала американская разведка.

В октябре 2022 года украинская армия предприняла попытку захвата Запорожской атомной электростанции. Этой новостью поделилась британская газета Times.

Как отмечают редакторы издания, в штурме принимало участие 600 элитных спецназовцев из состава ВСУ, вооруженных западными образцами огнестрельного оружия. Кроме того, по словам источника, американская разведка передала Украине «оперативные данные».

Киевская власть отрицала попытку штурма. Однако о провалившемся задании рассказали уцелевшие украинские военные. По словам одного из офицеров, вокруг АЭС была выстроена очень плотная оборона. Также военнослужащие отметили, что исходили из невозможности использовать артиллерию в районе. Однако ВС РФ все же использовала установки. Кроме того, к берегу были подогнаны танки, которые обстреливали противников, не успевших высадиться на берег.

В США предсказали исход возможного наступления ВСУ

О попытке прорыва Минобороны РФ рассказало 19 октября прошлого года. По данным ведомства, враг подошел на 37 лодках по Днепру. Потери противника оцениваются в 90 человек и 14 катеров.

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