Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

На вооружении российской армии имеется несколько ПТРК, с одним из которых немецкие танки Leopard встречались в Сирии. Тогда они были разгромлены.

Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) сожгут танки Leopard и Abrams в случае наступления Вооруженных силы Украины (ВСУ). Такой исход предрек бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

Он указал, что немецкие и американские боевые машины будут разгромлены. Свое мнение эксперт объяснил тем, что у российской армии имеется несколько ракетных установок, одна из которых «Корнет». Дальность полета снаряда достигает порядка пяти тысяч километров.

«Как только вы зафиксировали цель — вы производите выстрел и забываете о нем. Если боеголовка долетает до корпуса танка, любого танка, она поражает бронетехнику», — отметил Макгрегор.

Он добавил, что танки Leopard уже встречались с «Корнет» в Сирии. Это закончилось поражением первых.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) с 24 февраля 2022 года. Российские бойцы защищают жителей Донбасса от украинских националистов, которые уже девятый год бьют по жилым кварталам региона.

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