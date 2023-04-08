Полицейские обнаружили пьяного подростка в баре на Думской в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев ; Telegram / spb_police78; 5-tv.ru

Несовершеннолетний признался, что обманул охрану заведения по поводу возраста.

В ходе проведенного полицейскими ночного рейда по барам на Думской в Санкт-Петербурге в одном из заведений был обнаружен пьяный подросток. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МВД.

За минувшую ночь стражи порядка проверили 13 баров и ночных клубов. Во время рейда они просили показать посетителей паспорта.

«На выходе одного из баров сотрудники полиции остановили молодого человека. При проверке выяснилось, что ему 16 лет, а экспресс-тест подтвердил факт употребления алкоголя», — говорится в сообщении.

Подросток рассказал, что смог обмануть охрану бара, заявив, что достиг совершеннолетия. Полицейские передали молодого человека законным представителям, а на владельцев заведения возбудили административное производство.

Веселье окончено: СК нагрянул с проверкой в бары на Думскую в Петербурге

Масштабный рейд на Думской прошел в ночь на субботу, 8 апреля. Сотрудники Следственного комитета (СК) и МВД проводят расследование в рамках уголовного дела по факту вовлечения несовершеннолетних в употребление алкоголя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция опечатала два десятка популярных баров в центре Санкт-Петербурга.