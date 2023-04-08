Веселье окончено: СК нагрянул с проверкой в бары на Думскую в Петербурге

СК нагрянул с проверкой в бары на Думскую в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Kunz; 5-tv.ru

У посетителей заведений проверяют паспорта.

В Санкт-Петербурге на одной из самых знаменитых улиц города — Думской — сотрудники Следственного комитета (СК) и МВД проводят рейд по барам. Причиной тому стало — расследование уголовного дела по факту вовлечения несовершеннолетних в употребление алкоголя. В марте десятки популярных заведений были опечатаны. В эту ночь они оказались снова открытыми. Кадры с места событий показал корреспондент «Известий» Семен Егоров.

«СК совместно с МВД проводят рейд на Думской — закрывают клубы, бары. Многие посетители уже оказались на улице. Некоторые не покидают свои места, они допивают свои коктейли», — рассказывает журналист.

По его словам, чтобы покинуть заведение, его посетителям нужно показать паспорт сотрудникам МВД.

«Проверяют на возраст посетителей. Если меньше 18 лет, то, соответственно, составляются протоколы», — сказал Егоров.

Известно, что одно из заведений отказалось открывать двери. Хотя там, по предварительной информации, была слышна музыка. В итоге дверь пришлось вскрывать с помощью болгарки, этот процесс также заснял журналист.

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По данным следственного управления СК по городу, в настоящее время правоохранители работают в 13-и заведениях на Думской и Ломоносова.

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