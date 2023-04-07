Во Франции прозвали Макрона «униженным пуделем» и ждут социального взрыва со дня на день

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Протесты из-за пенсионной реформы внутри страны и ошибки во внешней политике настроили французское общество против президента. Как долго ему осталось?

Президент Франции Эммануэль Макрон настроил общество против себя ошибками во внутренней и внешней политике. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на одного из лидеров движения «желтых жилетов» Тьерри-Поль Валета и лидера движения «Патриоты» Флориана Филиппо.

Активист Валет раскритиковал президента Франции за попытку продавить пенсионную реформу, несмотря на широкомасштабные протесты. По его словам, в ближайшее время французы снова выйдут на улицы, что приведет к социальному взрыву.

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«Макрон — президент, который всегда всех провоцирует. Он не сможет удержаться от того, чтобы не спровоцировать. Эммануэль продолжит продавливать эту реформу, несмотря на сложный социальный контекст <…> Ситуация остается взрывоопасной, и в любой момент все может взорваться. Нет никаких сомнений в том, что это произойдет в ближайшие дни или недели», — подчеркнул он.

Невысокого мнения об Эммануэле Макроне придерживается и Флориан Филиппо. По его словам, нынешнего президента Франции не стесняются унижать политики из других государств. Так, представитель Белого дома Джон Кирби недавно призвал Париж уважать право людей на мирные демонстрации, а лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи с французским коллегой держались от него на расстоянии.

«Только что они (США. — Прим. ред.) его официально и публично унизили, раскритиковав насилие против демонстрантов в нашей стране! Пуделя не хвалят, а ругают! <…> После трехкилометрового стола в России — гигантский овал в Китае! Макрона унижают абсолютно везде! Он хоть понимает это?» — возмутился политик.

Масштабные протесты во Франции стали следствием попытки правительства поднять пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Соответствующий закон был принят без голосования в парламенте. Демонстранты требуют отменить это решение, но в ответ их только разгоняют силовики.

Ранее 5-tv.ru публиковал свежий репортаж из охваченной протестами Франции.