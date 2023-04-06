Провальная попытка: Макрону не удалось убедить Си Цзиньпина изменить позицию по Украине

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Американские журналисты отметили, что французский лидер утомил председателя КНР длинной речью, вышедшей за границы протокола.

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог убедить председателя КНР Си Цзиньпина изменить свою позицию по украинскому конфликту. Несмотря на все старания европейского гостя во время встречи в Пекине, его китайский коллега остался непреклонен. Более того, он не скрывал, что длинная речь, в том числе о «российской агрессии», его утомила. Об этом говорится в статье газеты Politico.

«Лидер Китая Си Цзиньпин не проявил никаких признаков изменения своей позиции по конфликту на Украине после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном», — сказано в материале.

По данным издания, Макрон призывал председателя КНР осудить «агрессию России», однако Си Цзиньпин в своем выступлении вообще не упомянул РФ.

Авторы статьи подчеркнули, Эммануэль Макрон нарушил протокол и во время пресс-конференции говорил вдвое дольше, чем глава принимающей стороны. Китайский коллега всем своим видом показывал, что утомлен затянувшимся выступлением — он порой выглядел нетерпеливым и раздраженным, тяжело вздыхал. Однако по итогам встречи Макрон назвал «откровенными и конструктивными» переговоры, в конечном итоге длившиеся полтора часа.

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Французский лидер прибыл в Китай на три дня, главной его целью, как сообщали прежде в Елисейском дворце, является продвижение темы украинского кризиса: поездку сочтут успешной, если Си Цзиньпин убедит главу киевского режима Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Москвой. Париж считает, что Пекин в состоянии не просто повлиять на ход вооруженного конфликта, но и радикально изменить ситуацию. К слову, план КНР по урегулированию был представлен в феврале и высоко оценен президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее, писал 5-tv.ru, Си Цзиньпин назвал условие, при котором готов поговорить с Зеленским.