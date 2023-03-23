США боятся остаться у разбитого корыта из-за мирного плана Китая по Украине

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Вашингтону нельзя отказываться от предложения Китая по урегулированию украинского кризиса. Почему это опасно для него?

Американская сторона боится, что столкнется с безвыходным положением из-за мирного плана Китая по Украине, потому что он может лишить Вашингтон какого-либо влияния. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В материалеотмечается, что поездка китайского председателя Си Цзиньпина в Москву создала США неудобную ситуацию. Штаты назвали решение КНР по урегулированию украинского кризиса недопустимым, поэтому не участвовали в обсуждении плана.

«США обеспокоены, что будут загнаны в угол по поводу китайского предложения. Независимо от оговорок США, прямое игнорирование этого вопроса может позволить Китаю доказать другим странам, уставшим от войны и экономического ущерба, который она наносит, что Вашингтон не заинтересован в мире», — сообщил изданию один из чиновников.

Если Вашингтон полностью отторгнет китайский сценарий по Незалежной, то Пекин захочет усилить кампанию, дискредитирующую Америку, указав на нежелание американской стороны заканчивать конфликт. Такое мнение выразил научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бонни Лин.

К слову, еще в начале марта координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби призвал китайскую сторону оказать военную поддержку Украине. По его словам, США «были бы счастливы», если бы увидели от КНР вовлеченность в помощи Незалежной.

Китай же выступает за прекращение военных действий и возобновление диалога по урегулированию украинского кризиса. В том числе Пекин предложил предоставить экспорт продовольствия в рамках зернового коридора.

Ранее 5-tv.ru сообщал итоги визита Си Цзиньпина в Москву.