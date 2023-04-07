🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: в новые сутки полной Луны будет полезным сосредоточиться на тех задачах, которые не потребуют чрезмерных затрат — как психических, так и физических сил и энергии.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 7 апреля. Продолжайте выполнять текущие задачи, не нагружайте себя новыми. Решайте насущные вопросы, но сильно не перенапрягайтесь — энергий дня в последний рабочий день недели не так уж и много.

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♈ Овны

И снова энергия полной Луны побуждает вас зажечь лампу осознанности и поразмыслить над прошлым. Одним словом, Овны, разглагольствуйте. Найдите здоровый выход, чтобы выпустить застоявшиеся эмоции, поблагодарив их за все, чему они вас научили и продолжают учить. Помните, вы творцы своей судьбы.

Космический совет: пришло время отпустить прошлое.

♉ Тельцы

Если ваше высшее «Я» и может сказать вам что-то прямо сейчас, так это то, что вам нужно полностью доверять своей интуиции. Если внутренний голос говорит вам, что кто-то ведет себя с вами подозрительно или пытается каким-то образом обмануть вас, то доверьтесь этому. Вам не нужно искать доказательства, когда каждая частичка вашего существа защищает вас от того, чтобы вы не оказались в потенциально опасной ситуации, Тельцы. Также звезды советуют вам сегодня не выкладывать сразу все карты на стол.

Космический совет: позаботьтесь о защите своего пространства от недоброжелателей.

♊ Близнецы

Что если алгоритм Вселенной предназначен для поддержки процесса исполнения вашей мечты? Удача сегодня будет шагать с вами в одну ногу. Поэтому дерзайте, Близнецы.

Космический совет: вы уже близки к своей мечте.

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♋ Раки

У вас были дни, когда вы сомневались в своем потенциале. Но это не повод отпускать руки, Раки. Продолжайте идти к цели с отважным и открытым сердцем, зная, что Вселенная вас поддерживает. Когда дело доходит до сердечных дел — оставайтесь открытыми. Пришло время превратить горечь прошлого в сладкий эликсир.

Космический совет: то, что вы ищете, ищет и вас.

♌ Львы

Сегодня, несомненно, ваш день. Это день, когда вы будете блистать и станете главным героем в грандиозном спектакле вашей жизни! Вы можете получить все, что пожелаете, если приложите к этому старания, Львы. Измените внутренние убеждения, которые мешают вам использовать свою силу и потенциал. Отстаивайте то, во что вы верите, позволяя при этом себе совершить несколько ошибок на этом пути.

Космический совет: настало ваше время блистать.

♍ Девы

Сегодня у вас может не хватать времени, чтобы сделать все запланированные дела. Но это не значит, что вы не сможете посвятить свое время и энергию хотя бы некоторым вещам, которые требуют вашего внимания в данный момент. Звезды напоминают — нахождение баланса между тем, что вы делаете ради денег, и тем, что вы делаете ради любви, поможет вашему росту.

Космический совет: соблюдайте баланс в планировании дел.

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♎ Весы

Весы, сегодня вы вдохновляете всех, кого встречаете на своем пути. Если Вселенная и может сказать вам что-то, так это то, что вы в ней! Вы находитесь в той стадии жизни, к которой стремились! Двигайтесь по этой реальности со смелым и открытым сердцем, зная, что каждый опыт совершенен и продвигает вас в направлении роста. Если вы желаете стабильного и преданного партнерства, поверьте, что и это желание скоро исполнится.

Космический совет: все складывается для вас чудесным образом.

♏ Скорпионы

Продолжайте сиять своим светом и приносить больше радости, красоты в этот мир. Ваша приверженность своему ремеслу окупится с лихвой, Скорпионы. Не стесняйтесь просить поддержки. Вы уже знаете, кто ваши люди. Знайте, что на них можно положиться, когда дела идут тяжело.

Космический совет: знайте, что преданность вашему делу окупится с лихвой.

♐ Стрельцы

Ваша жажда приключений ненасытна в эти дни. Избегайте принятия поспешных решений в это время. Сделайте себе одолжение — следите за собой. Предпринимая медленные, обдуманные шаги, вы сможете стильно прибыть в указанное место назначения. Если сомневаетесь, то составьте список плюсов и минусов.

Космический совет: хорошенько все обдумайте, прежде чем действовать.

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♑ Козероги

Что значит успех для вас, Козероги? Верите ли вы, что уже достигли того, к чему стремились? Вместо того чтобы искать внешнего подтверждения, обратите свой взор внутрь себя. Найдите минутку, чтобы признать свой путь, выигранные вами битвы и знания, которые вы превратили в мудрость. Однако сейчас не время почивать на лаврах. Настал момент для того, чтобы пересмотреть долгосрочный план.

Космический совет: есть много гор, которые вам еще предстоит покорить!

♒ Водолеи

Сейчас вас нужно верить в свою собственную силу и потенциал, сознательно создавать свою судьбу и помнить, что вас не остановить! Возможности для роста, вероятно, представятся вам в ближайшие дни. Ваша способность брать жизнь за рога окажется очень кстати в это время, Водолеи.

Космический совет: не бойтесь идти на риски.

♊ Рыбы

Сейчас все, что вам нужно сделать — это настроиться и вспомнить свою истинную природу. Вспомните, кто вы есть. Восстановите связь с этим бесконечным источником силы внутри вас.

Космический совет: обратите свой взор внутрь себя.