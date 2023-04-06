🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: наступившим полнолунием в Весах важно правильно воспользоваться. Сегодня звезды рекомендуют плыть по течению и не поддаваться мрачным мыслям.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 6 апреля. Наступившее полнолуние в Весах требует от всех знаков зодиака соблюдения простых правил: сохранять веру в свои силы и не поддаваться мрачным мыслям. Не нужно бояться возникающих на пути трудностей — если уметь вовремя отпустить ситуацию, она решится сама собой.

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♈ Овны

Вселенная решила работать в вашу пользу, Овны. Строго говоря, она и не переставала делать все таким образом, чтобы вы достигли своего высшего блага. Вам осталось только изменить свои убеждения и начать смотреть на Вселенную как на своего союзника, а не врага. Пришло время четко сформулировать свои намерения и довериться силам, которые пойдут вам навстречу. Столько волшебства вам еще предстоит увидеть, потрогать и попробовать на вкус!

Космический совет: четко сформулируйте свои намерения и доверьтесь Вселенной.

♉ Тельцы

У вас может быть в этой жизни все, Тельцы! Вы можете наслаждаться каждым днем, заниматься любимым делом, достигать успехов в творчестве и быть финансово успешными. Нужно только поверить в свои способности, чтобы начать притягивать все это великолепие в свою жизнь. Сегодня таинственные силы пойдут вам навстречу — эта глава вашей жизни посвящена стильному входу в портал процветания!

Космический совет: поверьте в свои способности и получите все желаемое.

♊ Близнецы

Пытаясь поднять планку, вы часто ставите перед собой невыполнимые задачи. Вечным спутником таких амбициозных проявлений являются завышенные ожидания. Подумайте об этом еще до того, как обожглись очередным разочарованием. Планируйте объективно, рассчитывайте свои силы. Важный совет — не отказывайтесь от помощи близких и соратников. Поддержка с их стороны может сотворить чудо.

Космический совет: не ставьте невыполнимых задач — будете разочарованы.

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♋ Раки

Вы чувствуете себя плохо, и никакое количество мороженого с соленой карамелью не поможет вам заполнить пустоту внутри. Сделайте себе одолжение, Раки. Примите то, что показывает вам ваш внутренний мир. Будь то гнев, обида или печаль. Предложите им чашку чая и выслушайте, что они скажут. Просто напоминание: вы — алхимик. Алхимик, наделенный способностью превращать боль в силу, а раны в мудрость.

Космический совет: примите все свои «плохие» чувства без самоосуждения.

♌ Львы

Вот в чем дело, Львы. Алгоритмы работы Вселенной совершенны и всегда направлены в вашу пользу. Поверьте, что ваши запросы и чаяния, которые были отклонены или не сбылись, являются частью великого плана. Вместо того чтобы сосредотачиваться на неудачах, подумайте о прошлых успехах и своем текущем положении. Все могло быть хуже. А прямо сейчас вас окружает так много волшебства! Стоит только присмотреться.

Космический совет: ваши желания начинают исполняться, сохраняйте темп.

♍ Девы

Сегодня звезды рекомендуют вам больше времени посвятить своему настоящему, нежели размышлениям о прошлом. Вместо того чтобы зацикливаться на том, что пошло не так и как вы могли это исправить, начните с чистого листа. Иногда это единственный выход. Проанализировать свои неудачи и сделать верные выводы вы сможете позже, когда освободитесь от эмоциональных переживаний.

Космический совет: пришло время начать жизнь с чистого листа!

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♎ Весы

Не бывает двух одинаковых дней, Весы. Иногда кажется, что вы тонете в океане своих печалей. В другие дни кажется, что вы никогда не были так счастливы, и эта радость — ваше естественное состояние. Освободите место для всего этого — взлета и падения. Звезды указывают, что вы снова становитесь целым и готовитесь призвать в жизнь любовь, которую вы желаете и заслуживаете.

Космический совет: откройте свое сердце новому.

♏ Скорпионы

Вам не нужно делать все самостоятельно. Позвольте себе опереться на друзей и близких. Уязвимость — это не слабость, Скорпионы. Научиться дарить и получать любовь — важная часть вашей миссии в этом мире. Поэтому спокойно принимайте помощь и искренне благодарите за нее. Вот увидите: такой подход заставит людей тянуться к вам и притянет в вашу жизнь все самое лучшее.

Космический совет: не стесняйтесь просить о помощи и принимать ее.

♐ Стрельцы

Неважно, что люди говорят или не говорят, Стрельцы. Завистники всегда будут ненавидеть — такова их сущность. Не позволяйте чужому мнению затуманивать ваше видение или заставлять вас сомневаться в своем пути. Никто не сможет вас остановить, если вы будете верить в свою силу и потенциал! И еще одно: сегодня звезды призывают вас говорить только правду в романтических делах.

Космический совет: говорите все, как есть, и не бойтесь результата своих слов.

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♑ Козероги

Вселенная испытывает вас только потому, что знает — вы можете добиться большего, стать еще лучше. Так что верьте в свои способности. Все выпавшие вам трудности — это приглашение от Вселенной подняться на новый уровень. Продолжайте двигаться вперед и помните: люди становятся сильнее только тогда, когда находятся за пределами своей зоны комфорта.

Космический совет: трудности помогают вам подняться на новый уровень.

♒ Водолеи

Радость — это ваше естественное состояние бытия. Так что не стесняйтесь этого чувства, а только взращивайте его в душе для получения максимальной пользы от полнолуния. Почаще вдыхайте воздух полной грудью, расслабляйте плечи и стряхивайте с себя напряжение. Не носите его с собой, будто это почетный знак. Иногда важно идти по пути наименьшего сопротивления, чтобы позволить Вселенной вмешаться и исправить ситуацию от вашего имени.

Космический совет: отпустите ситуацию и позвольте добру прийти к вам.

♊ Рыбы

Задайте себе простой вопрос, проснувшись утром: делает ли все происходящее меня таким же счастливым, как лучи солнца? Если вы ответили утвердительно, считайте это признаком того, что вы на правильном пути. Однако если ваш ответ сопровождался «если» и «но», возможно, пришло время исправить курс. Сегодня звезды напоминают вам, что радость — это ваше естественное состояние.

Космический совет: возможно, вам пора поменять ваш курс.