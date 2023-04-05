СК может проверить комиков, пошутивших про смерть Татарского

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Опубликованный в сети ролик с выступления буквально взорвал социальные сети от негодования.

Высмеявших смерть военного корреспондента Владлена Татарского комиков может проверить Следственный комитет. С соответствующей просьбой обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. В своем Telegram-канале политик назвала поступок Александра Долгополова и Гарика Оганесяна преступлением.

«Люди хотят дешевой славы на крови. Общество должно реагировать. Это в наших силах дать им понять, что кощунственный юмор нам не нужен», — заявила Лантратова.

Число пострадавших при теракте в петербургском кафе возросло до 43-х

Военкор Владлен Татарский погиб вечером второго апреля при взрыве в кафе в Петербурге. Самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую блогеру подарила одна из посетительниц его творческого вечера.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владлен Татарский был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» и регулярно получал угрозы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.