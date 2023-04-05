СК может проверить комиков, пошутивших про смерть Татарского

Алексей Панков 51

Депутат Лантропова попросила Следственный комитет проверить шутку комиков над гибелью Владлена Татарского

СК может проверить комиков, пошутивших про смерть Татарского

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Опубликованный в сети ролик с выступления буквально взорвал социальные сети от негодования.

Высмеявших смерть военного корреспондента Владлена Татарского комиков может проверить Следственный комитет. С соответствующей просьбой обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. В своем Telegram-канале политик назвала поступок Александра Долгополова и Гарика Оганесяна преступлением.

«Люди хотят дешевой славы на крови. Общество должно реагировать. Это в наших силах дать им понять, что кощунственный юмор нам не нужен», — заявила Лантратова.

Число пострадавших при теракте в петербургском кафе возросло до 43-х

Военкор Владлен Татарский погиб вечером второго апреля при взрыве в кафе в Петербурге. Самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую блогеру подарила одна из посетительниц его творческого вечера.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владлен Татарский был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» и регулярно получал угрозы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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