Число пострадавших при теракте в петербургском кафе возросло до 43-х

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Стационарное лечение продолжают 24 человека, включая одного ребенка. Еще двое детей уже отпущены домой.

Число пострадавших при теракте 2 апреля в петербургском кафе возросло до 43-х. По информации 5-tv.ru на вечер 4 апреля, стационарное лечение продолжают 24 человека, включая одного ребенка. Еще двое детей уже отпущены домой.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших в тяжелом состоянии. На данный момент у шестерых из них диагностирована средняя тяжесть, а двое еще находятся под пристальным наблюдением врачей.

Как сообщал 5-tv.ru, обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова сегодня была доставлена в Москву, где в Басманном суде ей была избрана мера пресечения — арест до 2 июня. Из ее первичный показаний и данных следствия установлено, что статуэтку единственному погибшему военкору Владлену Татарскому принесла именно она. Девушку вели западные кураторы, а сам опасный груз со взрывчаткой прибыл из-за рубежа и был через столицу доставлен в Петербург, где и был отдан Дарье для совершения преступления.