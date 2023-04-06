Не понимали намеков: маньяк Орунбаев объяснил принцип выбора своих жертв

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Общение во время распития спиртного с жертвой оказалось ключевым критерием для серийного убийцы.

Серийный маньяк Кегашбек Орунбаев в интервью KP.RU рассказал, по какому принципу выбирал своих жертв. По словам преступника, у него не было цели убивать женщин. Вместо этого он намеревался провести время с нии.

В процессе распития алкогольных напитков маньяк делал намеки на близость. Если жертва отказывалась, Орунбаев ее убивал.

«Вот мы пьем-пьем, я даю понять, что рассчитываю на близость. Я же ей намеки сначала даю, а не бросаюсь сразу. Если она чувствует то же самое, то дальше пьет. Я же хочу, чтобы ей тоже было хорошо. Убивал тех, кто отказывался», — заявил маньяк.

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Также Орунбаев заявил, что на него повесили ложное обвинение. Преступник подчеркнул, что никогда не употреблял в пищу тела своих жертв.

Сейчас маньяк отбывает два пожизненных срока в тюрьме «Черный дельфин».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как певица Лолита столкнулась с маньяком. Артистка заявила, что это произошло около десяти лет назад.