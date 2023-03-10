История превращения Владимира Кизика из примерного семьянина в психопата

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ; 5-tv.ru

Когда-то мужчина был одержим работой, а теперь — убийством. В какой момент совершенно здоровый человек стал в буквальном смысле больным на голову?

История москвича Владимира Кизика, столкнувшего на в столичной подземке подростка, потрясла общественность. Юноша чудом остался жив, но где гарантия, что завтра кто-то не попробует повторить такое? И этот кто-то — в прошлом примерный семьянин и высококлассный специалист в своем деле. Именно таким был когда-то Владимир Кизик, но в один момент все в его жизни пошло не так. Когда наступила точка невозврата и как нормальный человек превращается в опасного пациента психиатрической клиники — выяснял 5-tv.ru.

Хороший муж, достойный работник

Когда-то в семье Владимира Кизика и его супруги Ольги Васильевой было все, как у нормальных людей. Дом, семья, любимая работа. И последнее обстоятельство — одно из самых важных в жизни Владимира. Мужчина знал толк в декоре стен— сам придумывал, создавал и курировал процесс, и у него все это отлично получалось. К нему обращались крупные заказчики, в его руках были интересные проекты.

«Он жил работой, он был очень хорошим специалистом. Сам боролся за хорошую подготовку стен со всеми малярами, это было тяжело. Брался за коттеджи, квартиры, всякие общественные места, рестораны, фитнес-центры», — вспоминает Ольга.

Почти 30 лет супружеской жизни были безоблачными. До того момента, пока Владимир не потерял самое ценное — работу. Для него это стало настоящей трагедией со всеми вытекающими. Кто-то из-за смерти родственников не горевал так, как он из-за безработицы.

Накрыло с головою

Без любимого дела Владимир день за днем погружался в депрессию. Родные это видели, понимали, но помочь ничем не могли — пришлось обращаться к психиатру. Мужчину даже поставили на учет в психдиспансер и прописали лечение — антидепрессанты и нейролептики.

«Вы знаете, все со временем развивается. Депрессия не у него одного, у многих моих знакомых такое состояние: потеря работы, развал семьи… А для него работа — главное, вот», — добавляет супруга.

Шли недели и месяцы, но лекарства, по ее словам, не действовали — становилось только хуже. Психиатр Владимира был на связи с семьей и пытался все это время корректировать лечение.

«Лечащий врач просто спрашивал: как спит, как ест, как настроение. И в зависимости от этого менялось лекарство или повышалась доза», — пояснила Ольга.

Что-то переклинило

По ее словам, она до последнего момента надеялась, что супруг выкарабкается, что состояние временное. Но и покоя на душе не было, как и уверенности в завтрашнем дне. И не напрасно — месяц назад, 7 февраля, Владимир, прежде никогда не распускавший руки, пытался задушить жену. Это произошло неожиданно, как выстрел в спину. Ни ссоры, ни конфликта и раз — такое. Ольга понимала, что муж не шутил и не угрожал — намерения оказались самыми серьезными. После инцидента мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу № 1 им. Н. А. Алексеева.

«Как мне объяснил судмедэксперт, скорее всего, это произошло одномоментно. Также, как становятся педофилами, маньяками. Что-то переклинило и пошло у человека дальше», — полагает Ольга.

При этом обиды на мужа за содеянное она не держит. Даже после этого женщина не теряла оптимизма и надеялась поехать с мужем в отпуск, в Санкт-Петербург.

Тем временем женщина поддерживала связь с сотрудниками больницы, чтобы быть в курсе: как идет лечение и когда смогут мужа выписать. Она планировала сама встретить его из лечебницы и отвезти домой. Но все прошло без ее участия — 9 марта, Владимира перевели в дневной стационар. Причем без официального диагноза. Предполагаемый — органическое поражение головного мозга.

«И тут я звоню в очередной раз врачу и слышу: «Вы знаете, мы его уже выписали и сегодня он доставлен в дневной стационар. Я быстро поехала туда, до четырех успела, в 15:45 вхожу в кабинет к лечащему врачу и мне говорят: «Вы знаете, я его оставила на ординатора. А он сказал, что сам доберется». Я говорю: «Вы понимаете, что он не доберется. У него ни денег нет с собой — ну была карта…», — недоумевает собеседница.

В поисках новой жертвы

Женщина как в воду глядела — супруг первым делом отправился не домой, а искать новую жертву, чтобы довести задуманное до конца. Он доехал до станции метро «Киевская» и там, в подземке, столкнул юношу на рельсы перед приближающимся поездом. Момент он выбрал подходящий, когда подросток уткнулся в телефон и не обращал внимание на окружающих. К счастью, все обошлось без жертв: школьник, успел спрятаться в специальный желоб на путях, а мужчину тут же схватили пассажиры и передали правоохранителям.

Ольга уверена, что будь с мужем в тот момент она — ей бы пришлось лететь под поезд.

«В принципе, если бы я поехала с ним из дневного стационара домой, скорее всего, и я бы там оказалась там же. <…> Держит он на меня какое-то зло, видимо. А я — единственный близкий человек», — говорит собеседница.

По ее словам, за сутки она много раз просматривала видео из подземки, и единственное утешение всему — спасшийся мальчик. В остальном — все плохо, добавляет она. Остается только жить и принимать ситуацию. И — по-прежнему надеяться, что больше такого не повторится.

«Это первый раз произошло. И я думаю, что последний. Вы понимаете, вот два случая с разницей в месяц. Но хватит уже… Месяц прошел, и опять он сразу решил что-то задуманное сделать Я не понимаю. Я не врач, но все плохо», — говорит Ольга.

Непростительная ошибка

Шокирующей эта история оказалась не только для близких Владимира и общественности, но и специалистов из сферы здравоохранения и криминалистики. Главный вопрос — как врачи могли отпустить такого пациента на волю без сопровождения, кто вообще занимался его лечением и насколько профессионально оно было подобрано.

Так, психиатр Василий Шуров считает непростительной ошибку, которая могла стоить жизни.

«Начнем вообще с того, что это странная история. Месяц назад он пытался задушить свою жену, был принудительно госпитализирован. Месяц отлежал в Алексеевской больнице и его выписали без сопровождения. Самостоятельно он спустился в метро и это устроил. Я так понимаю, там много кому за это прилетит», — сказал он в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

По его мнению, пациенты вроде Владимира Кизика часто отличаются скрытностью, и что у них на уме, знают только они.

«Очень часто такие пациенты действительно очень скрытные, свой замысел кого-то убить скрывают тщательно, надо долго наблюдать. Разные врачи должны общаться, смотреть. Бывает в моменте, что действительно обострение возникает несмотря на терапию, люди начинают проявлять агрессию, поэтому у нас есть в законодательстве статья о принудительной госпитализации. И если человек опасен, она применяется», — добавил он.

Мир полон сумасшедших

В свою очередь криминалист Михаил Игнатов предупреждает, что мир полон психически нездоровых и опасных людей. Сегодня Кизик, а завтра — кто-то еще.

«Таких людей много на самом деле, они представляют реальную угрозу для общества. Никакие грабители уличные, ни хулиганы не представляют такой опасности», — отметил эксперт в беседе с 5-tv.ru.

Проблема и в том, говорит он, что подобных пациентов в больницах не могут держать вечно и рано или поздно выписывают домой.

«У нас нет таких форм лечения и мер наказания для помещения на пожизненное в психиатрическую клинику. Так что здесь два варианта: или его лечили не от того, чем он болен, или неправильно лечили или просто не увидели более серьезного заболевания. Любой человек имеет право на ошибку. То же самое и здесь — ошиблись они. Но их ошибка чуть не стоила жизни», — подчеркивает эксперт в беседе с 5-tv.ru.

Теперь, полагает он, Кизика ждет более серьезное обследование в рамках уголовного дела. И уже не в той больнице, где он прежде получал помощь, а в Центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. А после, по решению суда, пациента, скорее всего, отправят на принудительное лечение в специализированную клинику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с мальчиком, которого столкнули под поезд в метро.