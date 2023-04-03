Марат Башаров рассказал, что общается с Костомаровым с помощью диктофона

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

У фигуриста начала прослеживаться положительная динамика. Он все чаще стал выходить на связь с близкими и знакомыми.

За жизнь и здоровье фигуриста Романа Костомарова переживают поклонники и знакомые. И если поначалу спортсмен физически не мог поддерживать связь с окружающими, то после улучшения самочувствия он все чаще стал общаться с близкими. Среди них актер и телеведущий Марат Башаров. В свое время он участвовал с женой Костомарова Оксаной в ледовом шоу. Он рассказал, что держит связь с фигуристом при помощи записей на диктофоне.

«Конечно, с Ромой мы хорошие друзья. И с Оксаной тоже. Общаемся и, как могу, поддерживаю связь. Мы с друзьями наговариваем на диктофон Ромке сообщения, Оксана приносит наши записи мужу, и Рома прослушивает, улыбается», — сообщил Башаров в интервью StarHit.ru.

Костомарова госпитализировали 10 января с жалобами на слабость и боли в груди. Вскоре он оказался в реанимации с пневмонией. Фигуриста ввели в кому и подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

«Силой воли вылечить нельзя»: врач оценил перспективы восстановления Костомарова

Ситуация сильно ухудшилась в начале февраля — у спортсмена развилась гангрена, ему ампутировали конечности. Он лишился обеих стоп и кисти правой руки. Также Костомаров перенес два инсульта.

Сейчас начала прослеживаться положительная динамика, врачи начали его реабилитацию и сообщили о подготовке к протезированию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сообщил Роман Костомаров, выйдя впервые на связь после госпитализации.