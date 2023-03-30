«Силой воли вылечить нельзя»: врач оценил перспективы восстановления Костомарова

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Фигурист пережил многочисленные манипуляции— от ампутации конечностей до операции на трахеостоме.

Восстановление олимпийского чемпиона Романа Костомарова после тяжелейших осложнений из-за пневмонии может занять не менее полугода. Таким мнением в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru поделился генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах.

«Очень сложно давать прогноз — слишком много у него всего было нарушено. На полгода все может затянуться и то с разным исходом. Может быть то лучше, то хуже — очень организм у него разрушен. Поэтому перспективы восстановления такие дальние, на мой взгляд», — считает эксперт.

При этом, полагает он, от психологического настроя фигуриста на победу вряд ли будет что-то зависеть. Это на льду амбиции и уверенность творят невозможное, в медицине картина более пессимистичная.

«Воля к победе, воля к жизни — вещь хорошая. Но, к сожалению, силой воли вылечить ничего нельзя. Если он будет позитивно мыслить, улучшится настроение. К болезни, к сожалению, это неприменимо. Процесс будет идти независимо от настроя», — заключил собеседник.

Ранее стало известно, что Роман Костомаров пережил операцию на трахеостоме, вместе с этим проходит серьезные процедуры по восстановлению внутренних органов. Под особым наблюдением лечащих врачей — печень, которая получает внушительную дозу терапии для быстрой регенерации тканей.

Что касается некроза, то, по последним данным, его распространение медикам удалось остановить. Позитивные изменения начались после того, как фигуристу удалили кисть левой руки и почистили часть трахеостомы, чтобы в случае критической ситуации была возможность подключиться к аппарату ИВЛ. Медики отмечали, что больной дышит самостоятельно, кислород подается ему через назальные канюли.

Фигуриста госпитализировали 10 января с жалобами на слабость и боли в груди. Вскоре он оказался в реанимации с диагностированными сепсисом и пневмонией. Костомарова ввели в кому и подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Ситуация сильно ухудшилась в начале февраля — из-за нарушенного кровообращения у спортсмена развилась гангрена. Чтобы он не умер от некроза тканей, ему ампутировали конечности — одну стопу полностью и частично другую, а также — кисти рук. При этом есть риск, что левую руку придется удалить по локоть.

Также из-за гангрены серьезно пострадали внутренние органы. Почки и печень не справляются с выводом жидкости из организма и большим количеством лекарств. Из-за проблем с сосудами спортсмен перенес два инсульта. Но сейчас начала прослеживаться положительная динамика, врачи начали реабилитацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Романа Костомарова готовят к протезированию.