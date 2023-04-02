🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: энергии новых суток растущей Луны почувствуют все знаки зодиака. День благоприятен для начинаний в каких-либо сферах и выполнения затянувшихся рабочих дел.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 2 апреля. Это активный день, подходит для начинаний в любых сферах жизни. Старайтесь сегодня не тратить свое внимание на бесполезную информацию, а обратить взор на насущные проблемы и найти для них верные решения.

Женщинам какого знака зодиака мужчины чаще делают предложение? Исследование

♈ Овны

Вы точно знаете, чего не хотите. Звезды напоминают вам, что «нет» — это законченное предложение. Не бойтесь говорить это и защищать свое энергетическое поле. Когда дело доходит до сердечных дел, будьте честны, Овны. Вместо того чтобы ходить вокруг да около, скажите, чего вы хотите от этой связи.

Космический совет: не бойтесь задавать прямые вопросы или говорить «нет».

♉ Тельцы

Не всегда бунтарь тот, кто идет против течения. Им может быть и тот, кто марширует в такт своим желаниям, невзирая на осуждения окружающих. Порой бунтарь это тот, кто следует своему внутреннему GPS, а не карте, переданной ему другими людьми. Сегодня звезды просят вас следовать своим собственным путем, даже если кажется, что дорога слишком сложна, Тельцы. Верьте, что помощь и ресурсы придут к вам, когда вы будете в согласии со своей целью.

Космический совет: обходите навязанные обществом стереотипы стороной.

♊ Близнецы

Вы заслуживаете взаимности, Близнецы. Вы заслуживаете быть с кем-то, кто любит вас так же, как умеете любить вы. Нет ничего постыдного в том, чтобы просить о том, что по праву принадлежит вам. Звезды также призывают вас подвести итоги ваших финансов. Оплатите по возможности все счета и следите за ожидающими платежами.

Космический совет: пришло время подвести итоги прошлого месяца.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 апреля

♋ Раки

Не стоит колебаться между двумя крайностями. Лучше сосредоточьтесь на том, чтобы внести больше баланса в динамику вашей жизни. Практика умеренности будет полезна для вас в эти выходные, Раки. На личном фронте некоторым из вас может показаться, что вы мысленно повторяете историю жертвы. «Маринуясь» в своих страданиях, вы только еще глубже погрузитесь в гущу негативных эмоций. Вместо этого попытайтесь добиться динамичных изменений в сложившейся ситуации.

Космический совет: жизненный баланс — основа для счастья.

♌ Львы

Вы чувствуете то, что чувствуете, и в этом нет ничего плохого. Однако, что наносит ущерб вашему благополучию, так это ваша неспособность выразить то, что происходит внутри вас. Вместо того чтобы дуться или находиться в пассивно-агрессивном состоянии, поговорите с близкими о своих желаниях и потребностях. Это поможет вам добиться динамичного сдвига, Львы.

Космический совет: не бойтесь говорить прямо о своих желаниях.

♍ Девы

Апрель принесет лекарство надежды и исцеление в вашу жизнь. Вы знаете, что находитесь там, где должны быть, и что все будет развиваться по мере того, как вы будете двигаться дальше. Найдите время для медитации, одиночных прогулок на природе, Девы. Вы обнаружите, что Вселенная вас поддерживает, чтобы вы смогли войти в состояние потока в этом месяце.

Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу.

Можно выдохнуть: таро-прогноз на неделю с 3 по 9 апреля

♎ Весы

Вы бы предпочли не играть короля или королеву противоречий. Но, избегая неизбежного, вы только продлите свои страдания, Весы. Сделайте себе одолжение — поговорите с близкими на неудобные темы, которые так давно откладывали. Как вы узнаете, готовы ли они пойти вам навстречу, если вы не дадите им шанс взглянуть на вещи с вашей точки зрения? Вместо того чтобы предполагать наихудший сценарий, проговорите те вещи, которые вызывают дискомфорт внутри вас.

Космический совет: ключ к взаимопониманию кроется в откровенном общении.

♏ Скорпионы

Судьба играет определенную роль в том, как разворачивается история нашей жизни. Но при этом мы являемся сознательными творцами нашей реальности, и выбор, который мы делаем, определяет способ нашего дальнейшего развития. Осознайте, как и где вы сдерживаете себя, когда берете бразды правления в свои руки, Скорпионы. Звезды напоминают — вы наделены способностью свернуть горы, не бойтесь сделать этот большой шаг.

Космический совет: все зависит от выбора, который вы делаете, и от рисков, на которые вы идете.

♐ Стрельцы

Ваша профессия не определяет, кто вы есть. Освободитесь от оков вашей старой личности. Дайте себе разрешение исследовать себя вдоль и поперек вне рабочего пространства, Стрельцы. Сейчас самое время для того, чтобы выйти за пределы зоны комфорта.

Космический совет: не бойтесь быть тем, кем являетесь.

Месяц Огненного Дракона: китайский гороскоп на апрель 2023 года

♑ Козероги

Перемены — это все, о чего вы так страстно делали в последнее время, но теперь эти изменения кажутся вам хаотичными. Помните, что все происходит для вас, а не с вами. Сделайте себе одолжение и позвольте старым стереотипам рухнуть. Вы находитесь в процессе построения новой реальности для себя и других, Козероги.

Космический совет: перейдите в режим наблюдателя, позвольте старым стереотипам рухнуть.

♒ Водолеи

Найдите минутку, чтобы подумать о том времени в вашей жизни, когда вы пошли на большой риск несмотря на то, что окружающие вас от этого упорно отговаривали. Испытываете ли вы чувство благодарности или сожаление за ваше решение? Сделайте себе одолжение, посмотрите в глаза своим страхам. Блеск, которого вы так долго искали, ждет вас за пределами вашей зоны комфорта, Водолеи.

Космический совет: не бойтесь идти на новые риски.

♊ Рыбы

Новая глава наступает в вашей жизни. В ней вы станете магнитом для чудес и откроете возможности, которые подтолкнут вас в направлении роста. Звезды напоминают вам, что не обязательно разбираться во всем. Жизнь — это процесс проб и ошибок. Будьте уверены в своей способности учиться тому, что вам нужно, по ходу дела.

Космический совет: жизнь готовит для вас приятные сюрпризы.

Ранее 5-tv.ru раскрывал тайны снов с помощью экспертов. Сомнолог и психолог рассказали, к чему снится отражение в зеркале.