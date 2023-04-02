Лишают малейшего шанса: стоит ли ожидать наступление ВСУ весной

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Точные удары наших артиллеристов лишают противника даже малейшего шанса на это.

На Украину продолжает прибывать западная техника, которую готовят для некоего решающего наступления, о котором говорят уже несколько месяцев.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников наметил его начало на конец апреля — начало мая, и проводит показательную обкатку присланного колесного и гусеничного оборудования. Британские танки Challenger, немецкие БМП Marder, американские бронеавтомобили Cougar и Stryker, французские колесные танки AMX. Что-что, а видеоролики в Киеве снимать умеют. Не зря президент Украины — актер. А министр обороны отвечал за организацию массовых мероприятий в Киеве — в частности «Евровидения». Чувствуется тяга к зрелищам и яркой одежде.

Разобраться в этом потоке разномастной техники украинцам поможет Пентагон. Специальное командование по обучению и доктрине подготовило колоду карт, где в картинках объясняют, что у них на руках. Пушки, вертолеты, бтры — все там. Любопытно, что в колоде уже есть американские танки Abrams, которые официально еще не доехали до Украины. И французские Leclerc, которые Париж даже не собирался вроде как посылать. Но дизайнерам из Пентагона виднее, они, видимо, полагают, что киевские формирования воюют как принято на Западе — с блекджэком и прочими излишествами.

Игральные карты как учебное пособие используют давно. И у нас к такому методу наглядно агитации прибегали — знаменитые «антифашистские» колоды печатались даже в осажденном Ленинграде. В такой игре становится понятно, кто какой масти и чья карта «бита». Новая «украинская» колода для игроков изначально чужая, очевидно укрепленная, и Киев, взяв эти карты в руки, нарушил главный принцип — «нет денег за стол — не садись». Зеленский играет на чужие, в надежде что «новичкам везет», но карточный долг — это святое и расплата неминуема.

Любопытно что Пентагон в той же стилистике ранее печатал колоды с вооружением армий потенциальных противников — в том числе и армии России. «Искандеры» и системы ПВО С-400 там заслуженно указаны «Джокерами». Впрочем, глобальный расклад по Украине еще до конца не ясен, и основные игроки, что тасуют колоды, еще не пускали в ход свои главные козыри.

«Другая роль»: почему в Киеве не боятся провала наступления и раздела по примеру Кореи

Что касается готовящегося украинского наступления, то через их СМИ идет постоянный вброс противоречащей информации — то они на запорожском фронте собираются наступать, то на основном — донецком, то на херсонском, где и вовсе придется форсировать Днепр. Может, еще не определились с направлением удара, но скорее — пытаются запутать.

Наши военнослужащие готовят оборону на всех участках — в этом убедилась корреспондент «Известий» Натали Графчикова.

«Вместе с командиром батареи десантно-штурмового полка едем на позиции к ребятам. Днепр — прямо по курсу, до него примерно три километра», — рассказала журналист.

Пока едем — «Амур» вводит в курс дела. Задача его подразделения — не позволять противнику приближаться к берегу Днепра. Мы подъезжаем. Эта самоходка — 2С9 «Нона-С» — несколько минут назад отстрелялась по цели. Во время переката экипаж вновь получает боевую задачу.

Цель — внеплановая. Ее только что обнаружили разведчики. «Нона» стреляет с неподготовленной позиции. В чистом поле для нее нет укрытия. Но на стороне наших — ветер. Беспилотники противника в такую погоду не летают. Экипаж спокойно ждет корректировку.

«Обычно 2С9 „Нона-С“ достаточно трех-четырех выстрелов для того, чтобы поразить цель. Вот сейчас был третий, ждем данные с беспилотника», — рассказала журналист.

А это кадры с неба. Пикап боевиков припаркован слева от белого здания. Точный выстрел — клубы белого дыма. Цель уничтожена. А вот как выглядит подготовленная позиция. Бочки с песком — чтобы укрыться в случае ответного огня. На этот раз цель плановая — время продумать нюансы на точке были. Но это не значит, что можно расслабляться.

«Наблюдатели с берега доложили, что цели были выполнены вообще четко», — рассказал замкомандира батальона по боевой подготовке с позывным «Лютый».

«Ребята называют эту установку „лютомобиль“, сейчас переместимся в безопасное место, расскажем почему так и как это устроено», — добавила журналист.

И вот можно пообщаться спокойно. Эта установка — самодельный «Град». Более облегченная и проходимая версия. Бойцы мотострелкового полка сделали ее сами на базе ГАЗ-66. Она способна уничтожать даже танки противника.

«Приварены закладные, поворотные механизмы и скелет, на который установлены стрелы от установки „Град“. Русский солдат нигде не пропадет!» — рассказал заместитель командира мотострелкового взвода с позывным «Бес».

ВСУ готовят наступление — но точные удары наших артиллеристов лишают их даже малейшего шанса.