«Другая роль»: почему в Киеве не боятся провала наступления и раздела по примеру Кореи

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Украинские власти не переживают из-за растущей вероятности того, что все пойдет по худшему для страны сценарию. Причину этого назвал политолог Роман Безпалько

Власти Украины не исключают, что страну ждет раздел по примеру Кореи. Причем они не боятся такого развития событий. Об этом 5-tv.ru рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

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Немногим ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать готовящееся наступление Киева как решающий этап конфликта с Россией. Он допустил, что оно даже может провалиться. Многих удивило, почему представители киевского режима так спокойно об этом говорят. Ведь подобный провал приведет к резкому сокращению западной поддержки.

«Скорее всего, он надеется на то, что в худшем случае просто будет раздел Украины. И осуществят его по примеру Кореи. Его роль (министра - Прим. ред.) от этого не уменьшится. Просто он будет играть другую роль», — пояснил Богдан Безпалько.

По мнению эксперта, в скором времени Украина может оказаться разорванной страной. При этом она по-прежнему будет пытаться бороться с Россией.

На тяжелую для ВСУ ситуацию прежде обратили внимание в Чехии. Президент республики Петр Павел сказал, что у Украины есть только одна попытка провести крупное контрнаступление. Если она провалится, найти средства для нового «ей будет невероятно трудно».

Позже президент Украины Владимир Зеленский завил, что поражение ВСУ в Артемовске грозит Киеву компромиссом с Москвой. Так, сдача города отразится на настроениях в стране, а Запад будет склонять его к поискам дипломатических путей решения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, зачем Зеленский заикнулся о компромиссе с Россией.