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О планах вторжения на российский полуостров ранее неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Попытка масштабной десантной операции для захвата Крыма поставит ВСУ в затруднительное положение и приведет к поражению Киева. Об этом заявил Daily Mail офицер британской разведки в отставке Филипп Ингрэм.

По его словам, если произойдет атака на российский полуостров, то Украине придется сражаться за каждый километр. Это точно приведет к полному разгрому украинских боевиков.

«Победа ВСУ не будет гарантирована, даже если эта гигантская кампания когда-либо состоится», — говорит офицер.

О планах захватить российские Крым и Донбасс неоднократно заявлял украинский президент Владимир Зеленский. В начале февраля в МВД Украины даже сообщили о формировании штурмовых бригад для этой операции.

В России наступление ВСУ на Крым называли попыткой самоубийства, поскольку отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы –невозможно. Жители Крыма тоже настроены однозначно: они заявили корреспондентам NBC News, что Киев не сможет захватить полуостров, так как они защитят его.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как у берегов Крыма пролетел британский самолет-разведчик.