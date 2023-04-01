🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: растущая Луна в знаке Лев просит не волноваться по пустякам. Лучше направить душевные и физические силы на реализацию своих планов — самых амбициозных.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 апреля, растущая Луна в знаке Лев предвещает спокойный и хороший день. Он идеально подходит для отдыха и создания радостных воспоминаний. Постарайтесь поднять себе настроение, но только никого не обидьте своими шутками.

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♈ Овны

Вы смотрите на вещи только со своей точки зрения, поэтому видите себя жертвой. Возможно, если вы посмотрите на ситуацию с чужой позиции, то увидите много нового. Например, что именно ваше поведение могло спровоцировать другого человека. Впрочем, можно и не делать предположения. А просто сохранять возможности для открытого и честного разговора.

Космический совет: будьте внимательнее к чувствам других людей.

♉ Тельцы

Обратите внимание на свое душевное состояние, Тельцы. Не пора бы вам уже отдохнуть? И лучше всего сделать это не дома, а уехать на природу, например. Звезды рекомендуют предпочесть шумной компании отдых с любимым человеком — только вдвоем. Коллективный труд сегодня тоже не будет продуктивным. Хороший день для занятий йогой, медитаций.

Космический совет: пора бы вам уже отдохнуть.

♊ Близнецы

Сегодня Вселенная обещает Близнецам хорошее настроение. Поэтому можете кого-то разыграть — на вас не обидятся. Да и вы с улыбкой будете принимать шутки окружающих. Особенно актуально в этот день общение с друзьями и единомышленниками. Также сегодня может исполниться ваше заветное желание — речь идет о романтическом фронте.

Космический совет: воспринимайте шутки без обиды, но с улыбкой.

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♋ Раки

Вы не обязаны соглашаться сразу же. Может быть, принятием решения вы сначала хотите оценить свои возможности. Нет ничего плохого в том, чтобы взять время на размышления. А вот когда люди его не берут, потом часто бывает плохо. Так что не поддавайтесь на уговоры о том, что вам нужно поспешить. И даже внутреннему голосу не позволяйте убедить вас, что решать нужно сейчас или все пропало.

Космический совет: возьмите время и хорошо все обдумайте перед принятием решения.

♌ Львы

Каждая мысль, слово и действие заряжены энергией, Львы. И эта энергия создает нашу реальность. Совпадает ли то, что вы думаете, говорите и делаете, с вашими мечтами? Если нет, ничего страшного. Однако вы не должны отказываться от своих желаний и стремиться к ним. Помните, что чем больше вы расстраиваетесь из-за неудач, тем больше энергии придаете негативу. Так что сосредоточьте внимание на успехах, даже небольших.

Космический совет: добиться своей цели вам поможет позитивный настрой.

♍ Девы

Вы на вершине мира, Девы! Вы процветаете, а не просто выживаете. Вы притягиваете к себе больше благ, чем когда-либо. Продолжайте в том же духе — оставайтесь в согласии с собой и сохраняйте верность своему пути. А еще не бойтесь играть роль плохого полицейского, когда это необходимо. Речь идет о том, чтобы призывать людей к ответственности за свои действия или наказывать за неэтичное поведение.

Космический совет: иногда нужно сыграть роль плохого полицейского.

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♎ Весы

Были ли вы честны в своих чувствах, Весы? Дали ли вы партнеру понять, что происходит у вас в душе. Не нужно разыгрывать роль несчастного и покинутого всеми человека в надежде, что на вас обратят внимание. Лучше смените эту загадочную недосказанность на открытость и обо всем расскажите. Если этому человеку суждено быть в вашей жизни, он без колебаний приложит все необходимые усилия.

Космический совет: перестаньте играть в игры и открыто обо всем расскажите.

♏ Скорпионы

Сегодня Скорпионам можно побыть непрактичными. С разбега прыгайте в поток жизни и наслаждайтесь пребыванием на гребне волны. Если будете следовать за позывами своего сердца, то откроете портал к любви, изобилию и волшебству! Если вы скучаете по кому-то из своего прошлого, звезды рекомендуют вам просто начать разговор. Кто-то ведь должен — почему бы не вам?

Космический совет: откажитесь сегодня от практичности в пользу удовольствий.

♐ Стрельцы

Если вы чувствуете, что что-то утекает сквозь пальцы, как песок, позвольте этому утечь. Вы не можете воскресить отношения, которые находятся на последнем издыхании. Вы не можете вернуться в прошлое, когда Вселенная явно толкает вас в будущее. Поддайтесь течению, Стрельцы. Примите ветер перемен. Будьте уверены: вы освобождаете место для чего-то гораздо более величественного, чем остающееся позади.

Космический совет: позвольте ветру перемен преобразить вас.

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♑ Козероги

Что произойдет, если относится ко всей жизни как к празднику? Что будет, если принимать и хорошее, и плохое с благодарностью? Что получится, если научиться искренне говорить «спасибо» и «извини»? Тогда в вашей жизни станет больше радости и меньше сложностей. Так что просто попробуйте начать и наблюдайте, как ваша реальность меняется в лучшую сторону вместе с вами.

Космический совет: говорите «спасибо» и «извини» только искренне.

♒ Водолеи

Сейчас не время осуждать себя. Сейчас нужно проявить любопытство — что у вас получится, а что — нет. Смена фокуса поможет вам нащупать новый курс действий. За время экспериментов вы можете столкнуться с необходимостью переоценить отношения с некоторыми друзьями. Не все из них собираются развиваться вместе с вами или с уважением относиться к вашим интересам. Просто отпустите их.

Космический совет: пересмотрите свой образ действий.

♊ Рыбы

Сегодня голову Рыб будут занимать деньги и покупки. Это благоприятный день для приобретения одежды, косметики и других элементов для смены внешнего вида. Что касается денег, сегодня ваш счет может пополниться из неожиданного источника. Если вам сейчас не интересны ни покупки, ни деньги, постарайтесь поднять себе настроение. Например, приготовьте что-нибудь вкусненькое и позовите гостей.

Космический совет: постарайтесь поднять себе настроение.

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