Необходимое и достаточное: что произошло в России и вокруг нее к утру 31 марта

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Омбудсмен ЛНР рассказала об издевательствах ВСУ над российскими пленными. ВСУ пытали солдат армии РФ как физически, так и психологически.

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Последние подробности ареста американского журналиста в РФ. Корреспондента Wall Street Journal задержали в Екатеринбурге.

Сергей Лавров заявил, что тема теракта на «Северных потоках» далеко не закрыта. Глава МИД РФ назвал смешными попытки представителей западных стран извернуться так, чтобы избежать ответственности.

Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО. Турецкие парламентарии ратифицировал вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

В Минобороны Китая рассказали о планах военного сотрудничества с Россией. Минобороны Китая планирует проводить совместные учения с Россией. Что еще входит в планы двух держав?

Затор на трассе М4 «Дон» сократился на треть. Сотни человек застряли на трассе М4 «Дон» из-за снегопада.

В США готовятся предъявить обвинения Дональду Трампу. Экс-главе Белого дома предложат сдаться властям добровольно. Трамп ответил на обвинения в свой адрес. И обвинил прокурора Манхэттена в том, что тот «делает грязную работу».

Политолог объяснил, зачем Эрдогану нужна личная встреча с Путиным в Турции. Турецкий лидер заявил о возможном визите в страну российского коллеги.

Выгодная покупка: в России вернули льготное автокредитование. Как и раньше, это касается только отечественных производителей.

Попавший под трактор Джереми Реннер рассказал о своем лечении. Звезда «Мстителей» дал первое интервью после страшной аварии.