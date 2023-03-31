Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Причиной дорожного коллапса стал снегопад. Где начинается и заканчивается вереница из автомобилей — не видно.

Обозреватель МИЦ «Известия» Виктор Синеок рассказал о ситуации на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, где собралась огромная пробка из автомобилей. Оказалось, что самой большой ценностью для водителей там стали обычные канистры.

«Пробка за моей спиной — на несколько километров. Здесь сотни, может, тысячи грузовиков и легковых автомобилей. Не видно, где она начинается и где заканчивается <…> Самое ужасное, что людям никто не может объяснить, когда это закончится и чем», — рассказал Виктор Синеок.

По словам журналиста, к полудню дорожникам и экстренным службам удалось почистить участок трассы в одном из двух направлений. Там сейчас автомобилей нет, движение свободное. А вот на полосах с противоположным движением ситуация остается сложной — машины не двигаются много часов.

«Бензин на заправках в округе есть. Но не всегда до заправки можно добраться. Например, наша машина стоит на другой стороне дороги и повернуть мы никак не можем физически. Чтобы заправиться, нужна железная канистра. У меня ее нет, пришел сюда попробовать у кого-нибудь ее выпросить», — рассказал обозреватель.

Попытка найти канистру увенчалась успехом. Правда, мешкать нельзя. Конкретно из этой канистры водители заправляются по очереди, а она длинная.

Причиной коллапса на трассе М-4 «Дон» стал снегопад. Вечером 30 марта движение по ней приостановили в обоих направлениях на отрезке с 907-го по 983-й километр. Оно действует с 20:00 и до особого распоряжения.

Для расчистки дорожного полотна сюда стягивают тяжелую технику. Помощь водителям и их пассажирам оказывают спасатели МЧС. Также развернуты четыре пункта обогрева: на 925-м, 960-м и 969-м километрах трассы М-4 «Дон», а также — 362-м километре трассы А-260. Еще два пункта сейчас разворачивают в начале и конце пробки — в районе Красного Сулина и Каменска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новгородской области перекрыли участок трассы «Москва — Петербург» из-за затопившей его воды.