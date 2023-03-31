Юлия Салибекова о бывшем муже: «На дне рождения сына кричал, чтобы я сдохла»

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Разведенные звезды «Дома-2» продолжают воевать. Тигран Салибеков твердит, что экс-супруга настроила против него сыновей. Но ей есть что ответить на обвинения.

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Тигран Салибеков регулярно напоминает публике, что бывшая жена Юлия (В девичестве Колисниченко. — Прим. ред.) препятствует его общению с детьми. У экс-супругов трое сыновей, и они не хотят встречаться с папой. По мнению Салибекова, это мать настроила мальчишек против него. Она же видит ситуацию иначе. В интервью Starhit.ru женщина заявила, что во время крайне редких визитов к детям Тигран устраивает скандалы.

«Он не видел их с октября. Тигран пришел на день рождения к среднему сыну, стал выбивать двери, кричал мне, чтобы я сдохла, как сдохла моя мать. Дети стали защищать меня и обматерили его. Я не стала их останавливать. Сейчас он не появляется в жизни мальчиков. Любовь — это присутствие, а его нет рядом», — сказала Салибекова.

Многодетная мама назвала бывшего мужа провокатором, который привык строить из себя жертву. Она не понимает, как отец может сердиться на своих маленьких детей, которые в стрессовой ситуации наговорили гадостей. По мнению Юлии Салибековой, экс-супруг выбрал весьма удобную позицию. Детей он не воспитывает, алименты не платит, объясняя все своими обидами, вернулся на «Дом-2», где получает зарплату и горячее питание, да в ус не дует.

«Он не пытается найти встреч с ребятами. А когда приезжал, то начинал требовать от них что-то, давить. Тигран — абьюзер, поэтому я от него ушла», — заявила многодетная мама.

По словам Салибековой, после ухода главы семейства, ее сыновья выдохнули и даже поблагодарили судьбу за свободу. А раньше детские эмоции были под запретом, мужские понятия папы запрещали даже говорить о снах по утрам, не говоря уже о беззаботной шумной игре. Теперь, настаивает Юлия, она допустит Тиграна к наследникам только если он научится их поддерживать. А пока воскресный папа приезжает с пустыми руками — доказывает, что его должны любить просто так.

Салибекова уверена, что бывший живет хайпом на своем разводе. Поддерживает популярность из последних сил. И не понимает, что становится все дальше от своих сыновей, ежедневно унижая их и их мать.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юлия Салибекова рассказала, почему боялась разводиться.

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