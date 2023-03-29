Россияне озвучили траты на старт дачного сезона

Алексей Хитров 51

Более половины россиян планируют потратить на начало дачного сезона до 50 тыс. рублей

Россияне озвучили траты на старт дачного сезона

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Olney

Около половины опрошенных дачников отметили, что в этом году сократят расходы.

До 150 тысяч рублей готовы потратить граждане России на начало дачного сезона. Такие данные показал опрос онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Уточняется, что 60% опрошенных планируют инвестировать в старт дачных работ до 50 тысяч рублей, 15% — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, 8% — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

При этом 43% респондентов отметили, что потратят на начало дачного сезона меньше денег, чем в прошлом году, у 36% расходы не изменились, а 22% дачников увеличат траты.

Каждый второй опрошенный (55%) в первую очередь направит деньги на покупку семян, грунта и расходных материалов. Еще 16% намерены купить технику и инструменты до начала повышенного спроса, а 10% приобретают материалы для ремонта дачного домика и хозпостроек.

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В планах большинства дачников на этот сезон — посадка культур. Этой работе намерены посвятить время 59% опрошенных. Обустройством зоны барбекю и бассейна собираются заняться 21% и 19% россиян соответственно. Еще 10% планируют ремонт дачного домика, а 7% — обустройство теплого санузла. По 6% респондентов будут проводить на участок воду, канализацию и газ.

Также отмечается, что 25% дачников увеличат посевные площади. Из них 27% посадят больше картофеля, 26% — томатов, 25% — огурцов, 24% — свеклы, 23% — ягод и фруктов, 19% — зелени, 18% — капусты, 17% — перца.

Участие в опросе приняли 1564 жителей России старше 18 лет.

В преддверии дачного сезона россиянам напомнили, что после покупки дачи или получения в собственность земельного участка возникает необходимость уплачивать земельный налог. Физические лица обязаны регулярно вносить определенную сумму в бюджет.

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