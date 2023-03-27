Эротический триллер: петербурженку осудили за интимные фантазии во сне
Женщину из Петербурга оштрафовали за пересказ эротического сна
Фото: www.globallookpress.com
Тот самый случай, когда лучше забыть свои фантазии. Или просто никому о них не рассказывать.
Девушка из Санкт-Петербурга спутала сон с жизнью и заявила на нескольких мужчин, что они ее изнасиловали. Об этом сообщает 78.ru.
Согласно полученным данным, однажды ночью оператору службы 112 поступил звонок, в котором петербурженка уверяла, что ее только что изнасиловали трое мужчин. При проверке информация не подтвердилась: по прибытию скорой помощи, девушка опомнилась и заявила врачам и уже прибывшей полиции, что ей это только что приснилось.
Через некоторое время девушку с эротическими фантазиями вызвали в суд, куда она так и не явилась.
«Мировой судья судебного участка № 105 привлек к административной ответственности жительницу Петербурга за заведомо ложный вызов спецслужб», — говорится в сообщении.
Также известно о том, что ее сказку с несчастливым концом придется заплатить еще и тысячу рублей штрафа.
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