Фото, видео: Вячеслав Прокофьев/ТАСС; 5-tv.ru

В начале марта концерты в Москве и Петербурге с новой программой «Я русский» прошли при полном солдауте. Главные секреты шоу, а также интервью с членами семьи в эксклюзивном материале 5-tv.ru.

Несколько лет назад певец и композитор Ярослав Дронов загадал, что он обязательно выступит в Крокус Сити Холл с яркой и красочной сольной программой. Шли годы, и мечта сбылась.

В начале марта при полном солдауте прошла премьера программы «Я русский». На сцену крупнейшей столичной площадки перед семитысячным залом вышел SHAMAN (псевдоним Ярослава Дронова — Прим.ред.), удивив зрителей впечатляющим шоу — огонь, дым, яркое световое шоу, серпантин и шары.

К слову, старт новому туру дали четыре концерта в двух российских столицах — Москве и Петербурге. И везде полный аншлаг.

О секретах нового шоу SHAMAN рассказал ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко. Мы вновь провели два плодотворных дня в Крокус Сити Холл, где встретились с теми, кто приехал поддержать Ярослава — папа Юрий Дронов, бабушка Галина Михайловна и дедушка Николай Владимирович, а также мировая знаменитость — артист балета Сергей Полунин.

«Программа такая достаточно духоподъемная получилась, динамичная, драйвовая», — признается SHAMAN.

Все продумано до мелочей, включая костюмы, о которых мы детально поговорили в гримерке. В беседе мы не оставили без внимания и слухи вокруг прически, которая изменилась в начале этого года. Во время съемок клипа на песню «Исповедь» певец срезал привычные для всех дреды. После чего все стали обсуждать, а почему такой светлый цвет волос.

Масла в огонь подлил неожиданно Филипп Киркоров, который активно занимается обновлением себя, и на премьере фильма «Нюрнберг» предстал с длинными вьющимися волосами. Их тут же сравнили с дредами SHAMAN.

О том, как снимался клип «Моя Россия», важности быть русским и не завидовать Западу, какой сюрприз приподнес Ярослав бабушке к 75-летию, а также, что главное SHAMAN и Сергей Полунин ценят друг в друге и что поколения узнают о певце через тысячу лет. Смотрите подробнее в видеоверсии интервью с SHAMAN и в последующих новостях на сайте 5-tv.ru.