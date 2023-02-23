«Любовь к Родине»: SHAMAN показал своих близких в новом клипе «Моя Россия»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Petrov; YouTube / SHAMAN

Музыкант представил новую работу, пропитанную настоящими эмоциями и любовью к дому.

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, 23 февраля представил свою новую композицию «Моя Россия». В клипе к песне исполнитель показал родные места и близких людей.

Съемки клипа проходили в Новомосковске, где Ярослав провел свое детство. К тому же, видео получилось по-настоящему теплым — исполнитель показал правду о своей жизни: отчий дом, родителей, бабушку и дедушку.

О съемках клипа знала только мама Шамана Людмила Дронова, для всех остальных происходящее стало сюрпризом. Родственники были уверены, что примут участие в очередном проекте, повествующем о жизни всенародного любимца. Однако сам Дронов появился в квартире, где собралась вся семья, и съемочная площадка переполнилась настоящими эмоциями: бабушка проронила слезу, увидев любимого внука, а в финале все собрались за столом, чтобы спеть вместе.

«Любовь к Родине — это любовь к родным местам и родным людям. О них, для них и про них я пою свою новую песню — «Моя Россия“», — отмечал Шаман.

Певец рассказывал, творческий путь много раз заносил его в самые разные уголки России. Но каждый раз он с радостью и полным счастьем возвращался именно домой, к семье в Новомосковск.

Клип «Моя Россия» каждый желающий уже сейчас может посмотреть на You-Tube канале SHAMAN, а также услышать песню в эфире радиостанции «Дорожное радио».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как SHAMAN получил травму на концерте.