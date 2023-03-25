Поклонник Рианны был задержан полицией после попытки сделать ей предложение

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Мужчина подошел к дому знаменитости, где его почти сразу встретили охранники.

Поклонник певицы Рианны хотел предложить ей руку и сердце, но этому пошали правоохранители и задержали его. Подробности истории рассказало издание TMZ.

Фанат исполнительницы подошел к дому знаменитости, где его практически сразу встретила охрана, а потом вызвала полицию. После профилактической беседы с полицейскими горе-жениха освободили, поскольку в общем-то и ничего не нарушил.

Полностью растворится в семье: предсказан пол будущего ребенка Рианны

Мужчину даже не остановил тот факт, что Рианна находится в отношениях с американским рэпером A$AP Rocky. Знаменитая пара в ожидании второго малыша. Певица забеременела спустя всего восемь месяцев после рождения первого.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Рианна выступала на концерте будучи беременной. Звезда дала такой оглушительный концерт, что соцсети не смолкают до сих пор.