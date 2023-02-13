Полностью растворится в семье: предсказан пол будущего ребенка Рианны

Фото, видео: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face; 5-tv.ru

Рианна станет мамой во второй раз. Радостной новостью певица поделилась прямо во время выступления на Супербоуле-2023.

Рианна ждет второго ребенка — пестрят заголовки газет. Заявление о том, что она станет мамой во второй раз, барбадосская певица сделала прямо на сцене во время выступления на Супербоуле-2023. Она ничего не сказала, но продемонстрировала поклонникам округлый животик. Позднее ее представители официально подтвердили беременность изданию The Hollywood Reporter.

Это первое шоу 34-летней звезды за пять лет. В 2018-м она решила взять творческую паузу, чтобы развивать свой бренд косметики и другие бизнес-проекты. Параллельно она активно устраивала свою личную жизнь. Так, в мае 2022 у нее родился первенец от хип-хоп исполнителя ASAP Rocky. Имя мальчика пара пока не раскрывает. В последнее время звезда часто говорила о радостях материнства, намекая, что хочет большую семью.

«Нет ничего прекраснее, чем видеть после пробуждения его лицо. Это так мило следить за ним, когда он, проснувшись, не может понять, где находится. Он пытается собрать свои маленькие мысли в кучу. Это самое милое, это самая любимая часть дня», — поделилась Рианна своими эмоциями после рождения сына.

Каким будет пол будущего ребенка? Поженятся ли Рианна и ASAP Rocky? Как скажется материство на карьере популярной исполнительницы? Помешают ли семейные проблемы в детстве певицы построить собственное счастье?

Узнать это можно с помощью физиогномики — техники чтения информации по внешности человека (не является гаданием). Этот метод появился еще в древнем Китае и служил для определения врожденного характера человека с целью прогнозирования его судьбы.

Физиогномист Елена Мифф эксклюзивно для Пятого канала составила портрет личности Рианны и объяснила, какие перемены ее ждут в ближайшем будущем.

Форма бровей и носа Рианны

www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman

В настоящий момент Рианна находится на пике своей славы, однако, считает физиогномист Мифф, уже скоро у нее может начаться застой в карьере, который с высокой вероятностью продлится семь лет. Поэтому ей не стоит полностью уходить в материнство.

«Рианна вполне могла бы реализоваться как актриса. Она уже снималась в кино, но ей надо больше работать в этом направлении. Дело в том, что уже после 35 лет [столько ей исполнилось в 2023 году — Прим. ред.] она может завалиться в творческий кризис. Чтобы этого не произошло, ей надо активнее сниматься в фильмах», — посоветовала физиогномист.

В ее фильмографии уже числится около 12 фильмов, среди которых «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона и «Восемь подруг Оушена» Гэри Росса. Чтобы получить новые проекты, ей нужно чаще общаться с людьми из этой сферы. Причем большую роль в успехе сыграют знакомые-мужчины.

«Рианна больше умеет дружить с мужчинами, чем с женщинами. Она не то чтобы хороший коммуникатор. Скажем так, она в себе это гасит, потому что, скорее всего, она рано осознала, что у нее красивая внешность и талант, поэтому мужчины могут для нее сделать больше. Плюс Рианна способна затмить женщин, что часто не способствует дружбе», — пояснила Мифф.

Так, после сообщения о своей беременности исполнительница хита Diamond стала объектом назойливого внимания папарацци. Кто-то из завистливых недоброжелателей пустил слух о том, что отец ее ребенка якобы изменил ей с лучшей подругой, дизайнером Аминой Муади. «Разлучницу» подвергли настоящей травле, несмотря на ее заявление о том, что все это неправда. Неизвестно, насколько это потрепало нервы Рианне, как раз занимавшейся продвижением ее одежды. Ранее звезда признавалась, что у нее только три лучших подруги, а все остальные друзья — мужчины.

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«Она — женщина-вулкан, поэтому дружить с ней сложно. Линия роста бровей говорит, что ей нелегко сходиться с новыми людьми. Дело не в асоциальности, а осторожности. Судя по носу, Рианна — очень прямолинейна. При этом она может как развязать ссору, так и сама же ее остановить», — добавила эксперт по физиогномике.

Несмотря на возможный спад популярности в будущем, полное забвение, к счастью, Рианне не грозит. Даже если вокалистка решит на какое-то время взять паузу в музыке, она все равно найдет способ привлечь к себе внимание.

«Рианна умеет из всего делать сенсацию. Ей легко удается удивлять публику вне зависимости от веяний времени. Вот сейчас она родила и очень сильно поправилась, всех шокирует. Сейчас она начнет худеть, и это тоже будет круто, потом выпустит пару-тройку суперклассных песен и так далее. В общем, у нее головокружительная карьера и прекрасное будущее. Про таких говорят, поцелованная Богом. Рианна — счастливица», — заверила Мифф.

Общий анализ черт лица и гороскоп певицы указывает на то, в личной жизни у Рианны снова произойдут перемены.

«Думаю, что отношения с бойфрендом, от которого она родила ребенка, продлятся еще семь лет, как минимум. И вероятно, она снова родит от него девочку», — спрогнозировала физиогномист.

Есть также вероятность, что в какой-то момент пара захочет официально зарегистрировать свои отношения как муж и жена. Если же певица не пожелает выходить замуж, то в новых отношениях будет искать примерно тот же типаж партнера. Как бы то ни было, на лице у Рианны «написано» три брака, несмотря на то, что пока она ни разу не была замужем.

Миндалевидные глаза и губы «бантиком» Рианны

www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

Сегодня Рианна наслаждатеся радостями материнства, однако долгое время ей не везло в личной жизни. В 2007 году у певицы завязался роман с хип-хоп исполнителем Крисом Брауном. Их отношения были бурными: пара нередко ссорилась и выясняла отношения вплоть до рукоприкладства.

В 2009 году произошла некрасивая и скандальная история, которую мгновенно подхватили СМИ. Накануне вручения «Грэмми» Рианну так избил бойфренд, что она не смогла выйти на сцену: ее тело и лицо было все в синяках. Она была экстренно госпитализирована.

Если бы это произошло в эпоху #MeToo, Криса Брауна точно «отменили» бы, однако тогда многие поклонники встали на его сторону. Рианна еще не была такой популярной, поэтому они попросту решили, что она желает привлечь к себе внимание. Тем не менее, суд приговорил Брауна к общественным работам и пяти годам условно. Спустя некоторое время исполнитель раскаялся и неоднократно публично просил прощения у своей бывшей подруги.

www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

«Рианне нравятся плохие парни. У таких она часто выпрашивает любовь. Скорее всего, она всю жизнь будет притягивать к себе партнеров, как Крис Браун. Да, будет обижаться, но и прощать и оправдывать их тоже. Она милосердная и романтичная, на что указывает нависшие веки. В то же время бешеная сексуальная энергия, конечно, провоцирует ее мужчин на ревность, поэтому в разгар конфликта они и поднимают руку», — прокомментировала эксперт по физиогномике.

После расставания с Брауном певица набила себе татуировку с маленькими пистолетами на ребрах и надписью на ключице Never a failure, always a lesson («Не ошибка, а урок»).

«К депрессиям Рианна не склонна, а вот к вспышкам агрессии и взрывному поведению — да, поэтому она может порой сама развязывать конфликты. На это указывает ее форма губ», — подчеркнула физиогномист.

Какое-то время Рианна встречалась с баскетболистом Джей Ар Смитом, а потом певцом Ашером. Однако чувства к бывшему парню не угасли, поэтому в 2012 году она снова воссоединилась с Крисом Брауном. Фанаты знаменитости недоумевали, как она могла вернуться к нему. Сама Рианна заявила, что больше не держит зла на музыканта.

«Теперь мы очень близкие друзья. Мы снова построили доверительные отношения, мы любим друг друга. Это не то, что вы можете легко изменить, если вы когда-либо были влюблены. А я думаю, что он был любовью всей моей жизни», — призналась она в интервью Опре Уинфри.

Несмотря на это, пара распалась спустя полгода, сохранив добрые отношения. Вероятно, умение Рианны прощать было сформировано в детстве. По признанию певицы, она очень переживала после ухода отца из семьи и хотела помириться с ним, несмотря на его взрывной характер. Мужчине удалось завязать с употреблением алкоголя и запрещенных веществ, и на какое-то время их общение наладилось.

www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

«У Рианны сильно вжатые височные доли, комбинирующиеся лбом „яблоко“. Это говорит о том, что склонность к зависимостям у нее есть, но она ее направляет на любовь и творчество», — добавила физиогномист.

Однако во время скандала с Крисом Брауном папарацци подкупили Рональда Фенти, продавшего им личные фотографии дочери. Рианна сочла это предательством.

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«Я не понимаю, зачем он это сделал! Это действительно очень странно. Ты много лет живешь с человеком, думаешь, что знаешь его, ты часть его, в конце концов! И зачем он делает что-то настолько странное, что у меня в уме это все вообще не вяжется? Мы часто слышим всякие ужасы о людях, делающих гадости за спиной своих близких, но всегда уверены, что с нами такое не случится», — сокрушалась знаменитость.

В 2019 году отец снова вызвал ее недовольство, открыв компанию под торговой маркой Fenty Entertainment, занимающуюся продюсированием. Тогда певица подала иск в суд на отца за использование ее имени для привлечения инвестиций, но позже забрала документы. Когда отец заболел коронавирусом, она вновь пошла на примирение, купив ему аппарат для вентиляции легких.

«В том, что Рианна терпела по отношению к себе насилие, больше присутствует психологический момент. Возможно, у нее были сложности либо в отношениях с папой, либо с мамой. Но если объяснить это с точки зрения физиогномики, то жертвенность свойственна творческим личностям с яркой сексуальной энергетикой, которая в ней несомненно есть. На это указывают полные губы „бантиком“. Она также амбициозная и компульсивная. Думаю, в отношениях она сама может быть задиристой», — пояснила Мифф.

www.globallookpress.com / Steve Vas

Какое-то время таблоиды приписывали Рианне отношения с рэпером Дрейком. В 2017 году она встречалась с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем, c которым рассталась спустя три года. В 2021-м у певицы начался роман с давним другом рэпером ASAP Rocky, от которого она родила своего первенца. Фотографии беременной Рианны облетели весь мир, обрадовав поклонников. Малыш появился на свет в 2023 году. И, конечно, одним из первых об этой новости узнал отец Рианны.

«Я в восторге! Дочка позвонила мне и сказала, что у нее есть для меня хорошие новости. Я сразу понял, о чем она хочет мне сказать. Думаю, что сейчас подходящее время для нового члена нашей семьи. Рианна очень любит братьев, племянников и всех детей. Она будет прекрасной матерью. Это естественно для нее», — поделился Рональд Фенти.

По-видимому, гармония в отношениях с отцом избавила Рианну от внутренних переживаний и комплексов. Сегодня Рианна не устает демонстрировать радость общения с сыном и наслаждаться отношениями со своим возлюбленным. Теперь же она сможет осуществить давнюю мечту — создать полноценную и дружную семью.