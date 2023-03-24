Главные сражения этой весны: Россия и Украина готовятся обменяться ударами

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Есть все шансы, что в ближайшие месяцы фронт постепенно будет двигаться в сторону от Донецка.

Прежде насчет ситуации вокруг Артемовска Зеленский говорил так, что это важнейший город-крепость и поэтому Украина ни в коем случае его не сдаст. Но как только ВСУ начали терпеть поражение за поражением, риторика официального Киева тут же поменялась. Об этом сообщает издание KP.RU.

Спустя месяц, когда перспективы обороны Артемовска стали очевидны, ВСУ заверили, что не будут защищать город любой ценой и до последнего солдата. К всеобщему удивлению, Пентагон оказался солидарен, так как Артемовск «никакого стратегического значения», по мнению США, не имеет. И в случае его потери ничего страшного для Киева не случится. Однако не у всех западных военных аналитиков такой оптимистичный настрой.

Экс-советник главы Минобороны США полковник Дуглас МакГрегор, к примеру, считает, что с падением Артемовска начнется цепная реакция, которая приведет к крушению украинской обороны.

«История с Бахмутом (украинское название Артемовска — Прим. ред.) близится к концу, и это будет началом новой фазы конфликта, в ходе которой южный фронт полностью обвалится. Украинская армия оказалась в тяжелом положении, она испытывает острую нехватку продовольствия, медикаментов и боеприпасов. А командование бросило своих солдат на произвол судьбы», — считает МакГрегор.

По данным издания Bloomberg, если Киев потеряет контроль над Бахмутом, то Украина потеряет контроль над всей территорией ДНР.

Американский экс-разведчик Тони Шаффер рассказал в интервью журналисту Стивену Гарднеру, что результатом перехода населенного пункта под контроль российских войск станет отступление ВСУ аж до Днепра.

Последние данные гласят, что под контролем ВС РФ и подразделений добровольческих войск находится 70% Бахмута. На сегодняшний день восточная и северная части города полностью освобождены от ВСУ. Основные столкновения разворачиваются сейчас на северо-западе и юго-западе вокруг Артемовска.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский со странной и даже маниакальной уверенностью уверяет в том, что «оборона Бахмута будет продолжена», и отводить войска он не собирается. Быть таким самоуверенным можно только в одном случае — если есть реальный план по деблокаде города. А это возможно, лишь ударив по флангам российских сил.

Разведка докладывает, что Украина создала для этой миссии сразу несколько ударных группировок. Одна — в Славянске, вторая — в Северске, третья — в Часов Яре, четвертая — в Константиновке. Туда постоянно приходят большое количество единиц техники, а также мобилизованные украинцы. Одну часть из них отправляют в «артемовскую мясорубку», а вторая остается для формирования резервов.

Страшная ситуация сейчас складывается к северу от Бахмута, откуда наиболее вероятно и попытается ударить противник. Именно из-за этого войска России хотят поскорее сомкнуть кольцо вокруг города, чтобы часть военных смогла развернуться на внешнюю сторону «котла». Это важно для отражения возможного прорыва. И надеются, что фланги прикроют подразделения Российской армии.

Направление атаки предполагается со стороны Славянска и Краматорска. Для Киева сделать прорыв на линии фронта жизненно важно, ведь за Бахмутом идет внешний контур обороны Славянско-Краматорской агломерации — по водоразделу канала Северский Донец-Донбасс, который находится на возвышенности. Ход боевых действий вырисовывает перспективы и гипотетического наступления с нашей стороны.

Плотные бои войска ведут к северу от Соледара по линии Васюковка-Раздоловка, на которой можно создавать плацдарм для наступления на Северск. В случае развития продвижения с юга на населенный пункт Рай-Александровка, а с севера — на Ямполь, есть перспектива окружения Северска и обрушения всей этой линии обороны, которая идет отсюда на Торецк. Таким образом у России будет перспектива, с одной стороны, приблизится к Славянску, а с другой — выйти на Константиновку.

А это уже следующая линия обороны ВСУ, которая идет с юга на север от Авдеевки и до города-символа Русской весны.

На подходе еще и весеннее наступление противника, который может выйти на два направления — Сватовское и Запорожское. Тем не менее, есть все шансы, что в ближайшие месяцы фронт постепенно будет двигаться в сторону от Донецка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что назван последний сложный рубеж России на Украине.