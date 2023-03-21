«Решающие полгода»: в НАТО раскрыли планы Украины

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Боевики ВСУ собираются пойти в атаку по двум основным направлениям, рассказал один из руководителей Североатлантического альянса.

Следующие шесть месяцев решат исход конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на одного из руководителей НАТО сообщил крупнейший немецкий таблоид Bild.

Высокопоставленный чиновник рассказал, что сейчас боевики ВСУ продолжают подготовку к масштабному наступлению. Оно должно начаться весной или летом. Целью атаки станет прорыв сухопутного моста в Крым.

Основными направлениями для наступления националистов будут луганское и запорожское. Однако на штурм боевики могут пойти и в других районах.

«Эти действия следует понимать либо как отвлечение Вооруженных сил РФ, либо как реальную цель усилий по освобождению страны», — цитирует таблоид сотрудника НАТО.

Тем временем Запад продолжает поставлять оружие и технику ВСУ. По словам источника издания, партнеры Украины «делают все возможное для проведения успешного контрнаступления». Они ожидают, что Украина начнет использовать поставляемые танки и бронетранспортеры на поле боя уже в мае.

Военный эксперт Юрий Кнутов ранее сообщил 5-tv.ru, что в российских войсках знают о подготовке ВСУ к наступлению на луганском и запорожском направлениях. Больше того, военнослужащие ВС РФ успешно применяют тактику, которая может сорвать контратаку националистов.

Это вызывает беспокойство на Западе. Президент Чехии Петр Павел ранее сказал, что у Украины есть только одна попытка провести контрнаступление. Причем воспользоваться ей можно только в 2023 году. Если атака провалится, найти средства на новую «будет невероятно трудно». Западные страны просто не смогут поддерживать Киев на нынешнем уровне после следующей зимы.

Похоже, с этим согласны и в Пентагоне. Там призвали Киев снизить интенсивность боев под Артемовском из-за снарядного голода. Нынешние поставки вооружений в Минобороны США назвали «последней попыткой».