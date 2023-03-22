Уголовное дело возбуждено после заражения жителей Чувашии сибирской язвой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; СУ СК РФ по Чувашии

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело по факту заражения троих жителей сибирской язвой возбуждено в Чувашии. Об этом сообщили в СУ СК РФ по республике.

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По данным следствия, житель деревни Старое Акташево забил на своем хозяйстве на мясо бычка, который, как оказалось, был заражен сибирской язвой.

Мужчина долгое время не осуществлял никаких ветеринарных мероприятий: не делал профилактические прививки и не предоставлял животных для осмотра ветеринару.

В результате заражение сибирской язвой получил участвовавший в забое бычка сосед этого фермера, его супруга и еще один житель деревни.

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Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 249 УК РФ («Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений»). Следствие устанавливает все обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru подробно писал, почему сибирская язва до сих пор смертельно опасна.