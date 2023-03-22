Глава Чувашии рассказал о третьем заразившемся сибирской язвой

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; Пресс-служба правительства Чувашии; 5-tv.ru

После инфицирования мужчина выехал за пределы региона на заработки. Вопреки сообщениям СМИ, вернуться на малую родину он не успел.

Глава Чувашии Олег Николаев рассказал об обнаружении сибирской язвы у третьего жителя региона. Как и двое предыдущих зараженных, он участвовал в забое скотины.

«Вчера в рамках мониторинга состояния здоровья людей, которые находились под наблюдением наших медработников, выявили определенные недомогания у еще одного человека, который участвовал в забое скотины. По тем данным, которые он предоставил, есть все признаки того, что заболел сибирской язвой», — рассказал Олег Николаев.

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По словам главы Чувашии, сейчас третий заразившийся находится за пределами региона. Мужчину госпитализировали, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

«Он выехал на заработки в другой регион. На сегодняшний день предприняты все регламентные нормы. Больной изолирован, находится под наблюдением, анализы отобраны и находятся в лабораторию», — подытожил губернатор.

Днем 22 марта в Минздраве Чувашии сообщили об обнаружении сибирской язвы у третьего жителя республики. Вскоре СМИ рассказали, что после заражения этот человек на неделю приехал в Москву, а госпитализирован был только по возвращении. В подмосковном управлении Роспотребнадзора сведения прессы опровергли.

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