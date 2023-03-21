🧙‍♀ Гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: во вторник не стоит планировать важные дела, требующие концентрации. Звезды советуют в этот день отдать предпочтение домашним делам или времяпрепровождению с семьей.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 21 марта. День лучше провести в размеренном ритме, без спешки и суеты. Важные дела при возможности лучше отложить на другой день. Можно заняться домашними делами, запланировать встречу с друзьями и провести вечер дома с семьей.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 марта

♈ Овны

Вы можете иметь жизнь, которая эмоционально, духовно, творчески и финансово вас удовлетворяет, Овны. Вам остается только поверить в свои способности создать такое великолепие для себя и знать, что Вселенная пойдет вам навстречу.

Космический совет: у вас может быть все, что вы захотите — стоит лишь приложить к этому усилия.

♉ Тельцы

Пришло время проработать ваши убеждения, которые негативно сказываются на вашем духовном состоянии, Тельцы. Пришло время обратиться за поддержкой к своему внутреннему голосу и освободить место для новых благословений, которые всегда были вашими.

Космический совет: пришло время избавиться от ненужных убеждений.

♊ Близнецы

Вы хотите ответов, и вы хотите их сейчас. Но путь к ясности лежит через облака путаницы, Близнецы. Позвольте себе видеть, чувствовать и пробовать вещи по-другому. Когда дело доходит до ваших межличностных отношений, вам может быть трудно доверять определенным людям, в которых вы никогда не думали, что будете сомневаться, и это нормально. То, что вам нужно знать о них и вашей динамике, проявится со временем.

Космический совет: путь к ясности порой лежит через облака путаницы.

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♋ Раки

Сегодня идеальное время, чтобы направить свою энергию на новое хобби или увлечение — то, о чем вы давно думали, Раки. Когда вы это сделаете, порвите с идеей совершенства и дайте себе разрешение «летать с ним» по ходу дела. На профессиональном фронте вам может прийти что-то вроде нового предложения.

Космический совет: получайте удовольствие от жизни прямо сейчас.

♌ Львы

Что, если вы — токсичный человек в текущих отношениях? И неважно с кем — со второй половинкой или близким другом. Что, если вы проецируете на них свою неуверенность? Сделайте себе одолжение и внимательно посмотрите в зеркало. Осознайте старые раны, которые заставляют вас вести себя определенным образом. Всегда есть шанс все исправить, Львы.

Космический совет: отпустите обиды прошлого и подумайте над своим отношением к окружающим.

♍ Девы

На этой неделе ваша энергия будет литься через край, Девы. С вами сила и стойкость, вы знаете, как пробиться к вершине. И это ваша самая большая гибкость. Может появиться возможность пообщаться и/или синхронизировать свои силы с определенными влиятельными людьми. Не бойся показать себя!

Космический совет: направьте свою энергию в полезное русло.

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♎ Весы

Приветствуйте то, что раскрывает вам ваш внутренний мир, как возможность преобразовать старые раны и переписать сценарий своей жизни, Весы. Радость — это ваше естественное состояние, прекрасное. Когда дело касается сердечных дел, то звезды вас призывают следовать своей интуиции.

Космический совет: откройтесь всему хорошему, что предлагает вам жизнь.

♏ Скорпионы

Нет ничего постыдного в том, чтобы расставить приоритеты в жизни, которые неугодны окружающим. Можно сказать «нет» или сделать шаг назад, если вы чувствуете себя истощенными, Скорпионы. Понимание ваших границ — это то, на чем вас просят сосредоточиться звезды в данный момент. Когда дело доходит до сердечных дел, некоторые из вас могут испытывать чувство разочарования. Понимание того, что язык любви у всех разный, поможет вам проработать проблемы с партнером.

Космический совет: не позволяйте окружающим нарушать ваши границы.

♐ Стрельцы

Сегодня вы в настроении открыть для себя то, что лежит за завесой. Это благоприятное время для того, чтобы определить свои намерения на год вперед. О чем вам напоминают звезды в данный момент: великая тайна открывается тем, кто готов выйти за пределы ограничений логики, Стрельцы.

Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

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♑ Козероги

Вы устали жить чужой мечтой. Но всегда есть переходный период между старым и новым. Итак, пусть ваше разочарование питает ваше внутреннее путешествие. Найдите время, чтобы подумать о том, что вы хотите создать и как вы хотите принести в этот мир больше радости. Звезды подсказывают, что вы ближе, чем когда-либо, к раскрытию своего призвания, Козероги.

Космический совет: вы находитесь на верном пути, впереди вас ждут новые свершения.

♒ Водолеи

Выдохните стресс, беспокойство, неуверенность и страхи. Вдохните радость, любовь, творчество и силу. Напоминайте себе, что волшебство, которое вы ищете, ждет вас за пределами вашей зоны комфорта, Водолеи!

Космический совет: вдохните радость, любовь и силу.

♊ Рыбы

Что пробуждает песню вашей души и напоминает вам, что нужно радоваться каждому дню жизни? Отправьтесь на прогулку в лес, посетите галерею, приготовьте себе полезную еду, проведите время с друзьями. Это поможет вам наполнить свое сердце приятными воспоминаниями.

Космический совет: вам нужна перезагрузка.

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