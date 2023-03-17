🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Убывающая Луна в Козероге и Водолее обещает всем знакам зодиака день романтики и страсти. Порадуйте своих любимых или сходите на свидание.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 17 марта. Убывающая Луна призывает представителей всех знаков зодиака подумать о своем будущем. Времени осталось очень мало, а некоторые мечты до сих пор не исполнены.

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♈ Овны

Представители этого знака зодиака понимают, что сами создают свою реальность. Вы — главный герой фильма о своей жизни, поэтому должны верить в невозможное и раскрашивать холст собственной картины самыми смелыми красками из палитры. Новая жизненная история научит вас тому, что нельзя постоянно сидеть в зоне комфорта, придется выходить в свет и побороть страх неопределенности.

Космический совет: научитесь отстаивать свою правоту.

♉ Тельцы

Бывают дни, когда Тельцы понимают, что наконец разобрались с проблемами. Однако все равно не покидает чувство чего-то упущенного, будто вы о чем-то забыли и не можете вспомнить. Вероятно, это признание в обществе. Вы явно ждете похвалы и поддержки окружающих, соскучились по вниманию к своей персоне. Увы, но для этого придется рассказать о своих подвигах, а не ждать анонимного одобрения.

Космический совет: хватит бояться, пришло время проявить себя.

♊ Близнецы

Терпение Близнецов уже трещит по швам. Вам надоело неподобающее отношение к себе. В душе вы понимаете, что достойны большего, однако проявить свое недовольство почему-то боитесь. Бывают ситуации, когда невозможно избежать конфликта. Сегодня как раз такой момент. Не бойтесь говорить все, что думаете.

Космический совет: нельзя держать все в себе, дайте волю эмоциям.

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♋ Раки

Сегодня представители водной стихии понимают, что являются лучшей версией себя. Правда, считают ли так остальные? В этот день повышается вероятность серьезных конфликтов с окружающими. Как это так, неужели они не видят, что говорят с самым лучшим человеком? Да, вы действительно хороши, но не лучше всех остальных. Об этом важно помнить.

Космический совет: научитесь принимать чужую точку зрения.

♌ Львы

Некоторые люди пытаются научить Львов жизни и это огненным чемпионам совсем не нравится. Вы уверены, что сами найдете путь к счастью, без чужих нравоучений и советов. Однако не стоит реагировать на постороннюю помощь так категорично. Нет ничего зазорного в том, чтобы прислушаться к советам близких. Помните, что последнее слово всегда стоит за вами.

Космический совет: горькая правда лучше сладкого обмана.

♍ Девы

Звезды рекомендуют Девам меньше винить себя за прошлые неудачи. Вы так боитесь повторить ошибки, что даже не решаетесь их исправить. Увы, но невозможно чему-то научиться с первого раза, любому человеку необходима практика. Идеальных людей не бывает, поэтому хватит бежать за совершенством. Просто живите и делаете то, что нравится.

Космический совет: хватит жить прошлым, окунитесь в настоящее.

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♎ Весы

Представителям этого знака зодиака нравится всеобщее обожание. Вы чувствуете себя любимыми, нужными и необходимыми. Однако у некоторых людей появились планы на совместное будущее с вами, как жаль разрушить их надежды. Вы заигрались в Казанову и запутались даже в собственных чувствах. Пора заканчивать плести интриги.

Космический совет: уважайте чувства других людей, вы причиняете им боль.

♏ Скорпионы

Кажется, что никто в этом мире не ценит усилий Скорпионов. Может, потому что вы так и не попробовали себя проявить. Вы много времени проводите на работе, а долгожданного повышения до сих пор не получили. Звезды рекомендуют напрямую сказать о своих намерениях, намеки в таких ситуациях бесполезны. Не бойтесь делать то, что нравится.

Космический совет: покажите миру, на что вы способны.

♐ Стрельцы

Именно Стрельцы всегда выходили победителями в спорах. Правда, не благодаря их исключительным познаниям или блестящей эрудиции. Вас просто невозможно переспорить, вы до конца будете отстаивать свою позицию, даже если сами понимаете, что далеки от правды. Вы боитесь показаться глупым, однако упертость выглядит еще глупее.

Космический совет: рано или поздно придется признать свои ошибки.

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♑ Козероги

В последнее время Козерогам все надоело. Кажется, что жизнь зависла на одном эпизоде. Это похоже на временную петлю или фильм, который вы смотрите в сотый раз. Так больше продолжаться не может, звезды рекомендуют срочно брать отпуск. Отдохните, сходите в интересное место, проведите время с друзьями, посмотрите новый сериал или купите книгу с неожиданной концовкой. Вам нужны впечатления!

Космический совет: пора вносить разнообразие в жизнь.

♒ Водолеи

Ваше равнодушие уже перешло все границы. Даже если на ваш дом упадет метеорит, вы скептично поднимете бровь и пойдете на работу, словно ничего не случилось. Откуда такая апатия? Это безразличие сильно ударяет по окружению, люди ощущают вашу отстраненность. Стоит проявить интерес к жизни, иначе навсегда погрузитесь в свое одиночество.

Космический совет: проявите любовь к своим близким, они ждут этого.

♊ Рыбы

Сегодня звезды рекомендуют Рыбам закрыть глаза на свою неуверенность и игриво показать язык страхам. Почему другие могут, а вы нет? При желании можно исполнить все мечты, главное поверить в свои силы. Правда, осталось совсем мало времени. Пора взяться за голову и перестать скромничать.

Космический совет: начинайте сейчас, иначе станет поздно.

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