«Приехала и не могу»: Ольга Бузова пожаловалась на бессонницу от переутомления

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Певица настолько занята работой, что не заметила, как заработала хроническую усталость.

Певица Ольга Бузова на фоне тяжелых рабочих будней заработала бессонницу. О своем недуге артистка рассказала в социальных сетях. На видео в профиле Бузова лежит на кровати и гладит свою собаку, но спать совсем не собирается, потому что «сна нет от слова совсем».

«Я сплю всегда — даже 15 минут между съемками, в машине, самолетах. Но вот приехала и не могу. Пойду умоюсь и сегодня попробую договориться со сном, чтобы он ко мне пришел», — написала певица.

В отчаянии Ольга стала даже жечь свечи, но это не помогло ей справиться с бессонницей. В очередной раз певица уснула лишь под утро, а уже в 7:40 встала по будильнику, чтобы заниматься ежедневными делами и работой.

Перед этим Бузова была в Кейптауне на съемках нового сезона шоу «Звезды в Африке». По ее словам, работа была настолько утомительной, что ей до сих пор не удается полностью восстановить силы. Отсюда, видимо, и бессонница.

Последний раз Ольга отдыхала в январе, когда отправилась в Сочи кататься на лыжах. После начались суровые трудовые будни, в которые совсем не вписывается хроническая усталость певицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова отекла из-за африканской жары.