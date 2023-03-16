Такая одна: Юлии Борисовой сделали фантастический подарок на 98-летие

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Подарок актрисе приготовили молодые актеры театра имени Вахтангова.

Народная артистка Юлия Борисова отмечает 17 марта свое 98-летие. В кругу большой семьи: у нее есть дети, внуки и правнук и, конечно же, коллеги по ее любимому театру имени Вахтангового, которому Борисова отдала более 70 лет, сыграв на сцене больше 60 ролей, сообщает издание 7Дней.ru.

Ее образы в кино любимы и узнаваемы поклонниками до сих пор, например, Настасья Филипповна в фильме «Идиот», Елена Кольцова в фильме «Посол Советского Союза». Чаще зрители видели по телевизору фильмы-спектакли с ее участием.

Одной из самых ярких картин стала «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина. Эта история была о трогательной любви история любви польской студентки и советского парня в исполнении Михаила Ульянова. Пара была вынуждена расстаться из-за принятого Сталиным запрета на браки с иностранцами. Впервые пьеса увидела свет именно в театре им. Вахтангова и только потом разлетелась по афишам других театров страны.

Этот спектакль с Борисовой и Ульяновым играли много лет. И вот в театре им. Вахтангова, на его Симоновской сцене, случилась новая премьера «Варшавской мелодии» — как раз ко дню рождения одной из самых ярких звездных актрис. В новой версии оставили не только знаменитый любовный сюжет, но и финал истории двух разлученных влюбленных, которую написал Леонид Зорин только в 90-х годах. По сюжеты, герои встречаются в далеком будущем уде в почтенном возрасте. Их молодость уже позади, но случившаяся в молодости любовь до сих пор греет их души.

За звездные роли, сыгранные когда-то Юлией Борисовой и Михаилом Ульяновым, взялись вчерашние студенты Щукинского театрального училища Полина Рафеева и Иван Захава. Это была их дипломная работа. Она настолько удалась, что театр им. Вахтангова взял ее репертуар и принял обоих актеров сразу после университета в труппу. И вот спектакль «Варшавская мелодия. Перекресток», по постановке режиссера Владимира Иванова, начал вторую жизнь.

Оказалось, что у Юлии Борисовой появилась наследница, так как театральная роль польской студентки Гелены, которая учится в Московской консерватории, у молодой актрисы получилась запоминающейся. Не отстал и Иван Захава: его герой Виктор, винодел по профессии, не менее убедителен. Вместе они сыграли трогательный дуэт, который заставил зрителей всплакнуть.

Для начинающих студентов роли в «Варшавской мелодии» не первые на вахтанговской сцене. Еще в 2020 году они участвовали в постановке «Кот в сапогах», Полина сыграла роль «Денизы» в спектакле «Мадмуазель Нитуш», а в нынешнем сезоне она вышла на сцену в блистательной премьере «Генерал и его семья», сыграв одну из главных ролей — дочь генерала.

«Варшавская мелодия. Перекресток» будет идти до конца нынешнего сезона, хотя, судя по успеху первых премьерных показов у зрителей, в театре предполагают, что он останется и в следующем.

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