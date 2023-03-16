Падишах чуть не умер, а евнуха играл певец: ТОП неожиданных фактов о фильме «Анжелика и султан»

Фото: Кадр из к/ф «Анжелика и султан», реж. Бернар Бордери , 1968 г.

Почему уникальная картина так полюбилась зрителям? Что в ней особенного?

Кинокартина «Анжелика и султан» вышла 13 марта 1968-го, в 2023-м году ленте исполнилось 55 лет. С тех пор слава этого фильма и всех последующих картин про культовую героиню фильма французскую аристократку Анжелику в исполнении звезды Франции Мишель Мерсье не утихает. В честь юбилея издание «Экспресс-Газета» решило вспомнить интересные факты о культовом кино.

Также Анжелика горячо полюбилась в России. Каждый год на отечественном телевидении устраивается марафон фильмов про Анжелику де Пейрак.

«Анжелика оказывается на Востоке. Захваченная в плен воинами арабского султана, она попадает к нему в гарем, но в очередной раз доказывает свою преданность и любовь к мужу. Единственное чувство, согревающее сердце Анжелики, — это надежда вновь обрести своего возлюбленного…» — такое описание фильма.

Создатели картины задумались о неизбежной смене локаций для актеров. Из Франции по сюжету главную героиню перекидывает на Восток, пейзажи вокруг актрисы меняются и преображаются в могучие пески.

Французские актеры Мишель Мерсье, Робер Оссейн и остальные участники съемочного процесса оказались в Тунисе. Сцены снимали в аутентичных восточных дворцах. Важно отметить, что режиссер решил не идти легким путем и работал среди старинных памятников архитектуры. Многие из них были построены еще до нашей эры и вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Съемки каждого фильма про Анжелику нельзя назвать легкими. Актерам нужно было ездить верхом и носить долгое время неудобные наряды. Однако, например, Али Бен Айеду, который в картине исполнил роль падишаха, стал всемирно популярен после съемок. На пути к славе ему пришлось действительно нелегко: у него были проблемы со здоровьем и съемки с лошадьми — езда верхом ему давалась с трудом.

Айеду, к слову, помогла главная героиня — актриса Мерсье. Она убедила режиссера взять в актерский состав супругу Али Вильму Линдамар, которая исполнила роль главной наложницы султана Лейлы. И, таким образом, всегда была рядом и могла позаботиться о здоровье болеющего Айеде.

Другой артист из «Анжелики и султана» Жан-Клод Паскаль был известен не только как актер, но и как смотритель гарема Осман Ферраджи. Этот персонаж получился настолько удачным, что многие зрители испытали к нему симпатию, и он стал их фаворитом. Впрочем, возможно, все дело было в личности самого Паскаля, который во Франции был известен как талантливый певец, взявший первое место на «Евровидении» в 1961 году.

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