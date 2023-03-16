«Голые» платья: почему звезды выбирают откровенные наряды

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Церемония «Оскар-2023» удивила публику. В чем особенность платьев и костюмов от знаменитых кутюрье?

Церемония «Оскар — 2023» запомнилась не только неожиданными победами, но и разнообразными образами. В этот раз знаменитости прошлись по ковровой дорожке бежевого цвета. Если на официальной части вручения наград гости были в элегантный платьях, то на афтепати они переоделись в откровенные образы. Все внимание общественности было обращено на «голые» платья звезд. Стилист Евгения Гудошина в беседе с изданием «Страсти» рассказала, почему голливудские актрисы стали так часто показывать прелести публике.

Эксперт считает, что все началось с легендарного наряда актрисы Мэрилин Монро. Она была на дне рождении президента Кеннеди в «голом» платье, которое в то время вызвало резонанс в общественности.

Это платье подтолкнуто к созданию тренда, когда его примерила Ким Кардашьян и тем самым возродила платье Монро на Met Gala 2022. После этого выхода они стали привлекать общественность с новой силой. Хотя, стилист отмечает, что справедливости ради, другие звезды до Ким также демонстрировали прозрачные наряды на красных дорожках.

Стилист говорит, что в моде не только платья из легких тканей, имитирующих кожу, но и другие элементы одежды: блузки, брюки и даже плащи из невесомых материалов.

Она отмечает, что практичный — не главное определение этого тренда, но незамеченной в таком образе остаться нельзя.

«Поэтому моду на демонстрацию тела так активно поддерживают звезды. Ведь где, как не на светских мероприятиях, обнаженное тело может стать поводом для пиара», — говорит стилист.

Стилист убеждена, что представители российского шоу-бизнеса прибегают к примеру зарубежных коллег и одеваются так же, но не у всех это получается удачно.

Порой в обществе такие наряды вызывают недоумение и вопросы. Так было, например, с Анастасией Волочковой. Но если звезда обладает красивой фигурой и подтянутым телом, то эффект может быть ошеломительным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда фильма «Миссия невыполнима» Том Круз не явился на главное кинособытие года — «Оскар» из-за бывшей супруги Николь Кидман.