Никакой красной дорожки: чем запомнится церемония вручения «Оскара-2023»

Фото, видео: CAROLINE BREHMAN / ТАСС; 5-tv.ru

Награду в категории «Лучший фильм» получила картина «Все везде и сразу». Какие еще сюрпризы ждали гостей и участников?

В Лос-Анджелесе в эти минуты идет церемония награждения кинопремии Оскар!

Впервые за 62 года она проходит без знаменитой красной ковровой дорожки — теперь она цвета шампанского. И многие знаменитости не учли новшество при выборе нарядов — большинство актрис предпочли белые платья, из-за чего практически сливались с фоном.

Еще один популярный цвет — классический черный — который и выбрала Леди Гага. Певица неожиданно для всех появилась на церемонии. Ее тут же окружили десятки фотографов, один из которых просто не смог устоять на ногах, и исполнительница пришла ему на помощь…

Свою статуэтку уже получила актриса Джейми Ли Кертис — за лучшую женскую роль второго плана в картине «Все везде и сразу», режиссер Гильермо дель Торо за мультфильм «Пиноккио», и драма «Кит» — за лучший грим и прически.