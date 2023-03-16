Сомнолог рассказал, к чему приведут пять суток без сна

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Состояние, когда человек не спит, называется депривацией сна. У нее есть мгновенные и отложенные последствия, про которые полезно знать.

Отсутствие сна в течение пяти суток приведет к галлюцинациям, проблемам с сердечно-сосудистой системой и ряду других негативных последствий. Об этом сообщает сайт aif.ru со ссылкой на сомнолога Алексея Мелехина. Врач перечислил, чем чревато отсутствие сна в течение разных промежутков времени.

Если человек не спит сутки , ему гарантированы дневная сонливость, усталость и раздражительность. Могут появиться головные боли, а также замедлиться реакция. Поведение будет похоже на характерное для алкогольного опьянения.

, ему гарантированы дневная сонливость, усталость и раздражительность. Могут появиться головные боли, а также замедлиться реакция. Поведение будет похоже на характерное для алкогольного опьянения. Если не спать двое-трое суток , перечисленные симптомы усилятся. А еще к ним добавятся проблемы с мышлением, концентрацией внимания и четкостью речи. Также начнутся микросны — сознание будет отключаться на несколько секунд с последующим пробуждением.

, перечисленные симптомы усилятся. А еще к ним добавятся проблемы с мышлением, концентрацией внимания и четкостью речи. Также начнутся микросны — сознание будет отключаться на несколько секунд с последующим пробуждением. Три-четыре дня без сна приведут к галлюцинациям, острому чувству тревоги, ощущению ватности или неусидчивости. Общаться с окружающими станет практически невозможно. Как и сосредоточиться. Бонусом будет постоянное и раздражающее ощущение слабости.

приведут к галлюцинациям, острому чувству тревоги, ощущению ватности или неусидчивости. Общаться с окружающими станет практически невозможно. Как и сосредоточиться. Бонусом будет постоянное и раздражающее ощущение слабости. Если человек не спит пять или более дней, его галлюцинации резко усилятся. В таком состоянии люди не отличают, что происходит в реальности, а что нет. Также последуют паранойя, моторная заторможенность и сбои в сердечно-сосудистой системе.

Чем грозит депривация сна и каков рекорд

Депривацией сна называется состояние, когда человек долго не спит. Она бывает двух видов. Искусственной — если человек сам заставляет себя бодрствовать. Естественной — человек не может уснуть из-за психического или неврологического расстройства.

В любом случае восстанавливаться после депривации сна приходится долго. Люди спят по 14 часов в сутки, чтобы нервная система начала нормально работать. При этом она запомнит негативный опыт, что может привести к проблемам со сном в будущем и сказаться на психическом состоянии.

Рекорд по длительности бодрствования был установлен в 1964 году. 17-летний американец Рэнди Гарднер не спал 11 суток и 25 минут. Он делал это специально — для эксперимента в присутствии сомнолога. На шестые сутки юноша начал забываться и думал, что участвует в соревнованиях по регби. На девятые не смог от ста отнять семь. К 11-м суткам у Рэнди наблюдалась потеря памяти и шизофренические эпизоды.

При любых проблемах со сном врачи рекомендуют обращаться за медицинской помощью. Не стоит пытаться их перележать или принимать препараты для сна. Игнорирование проблемы и самолечение обычно только вредят.

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