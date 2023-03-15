В любой момент: как детские травмы влияют на взрослую жизнь

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Чаще всего невольными виновниками травм детской психики являются родители.

В большинстве случаев источником проблем во взрослом возрасте являются детские травмы. Не имея физических проявлений, они регулярно напоминают о себе внезапными страхами, гневом и другими негативными эмоциями. Бизнес-психолог и клинический психолог Станислав Самбурский рассказал изданию Газета.ру, как раненая психика сказывается на поведении и качестве жизни человека.

По словам эксперта, в психологии есть понятие «внутренний ребенок», подразумевающее весь накопленный эмоциональный и психологический опыт. Помимо этого, также существует субличность, которая называется «раненый ребенок». Она отвечает за защитные реакции, сформированные психикой в первые годы жизни. Именно этот «раненый ребенок» может заявить о себе в любой момент: на приеме у врача, деловой встрече, в семейных взаимоотношениях.

Если внутренний ребенок в детстве был травмирован, то во взрослом возрасте человек столкнется с проблемами в виде низкой самооценки, эмоциональной холодности, гневливости, мнительности и так далее.

Условно детские психотравмы можно разделить на пять групп:

отвержение обществом — игнорирование, гонение;

прекращение отношений — ссора, отсутствие взаимопонимание;

утрата — потеря родителей или других близких людей;

ххудшение здоровья;

домашнее насилие.

При этом невольно урон психике ребенка наносят самые близкие люди. Как правило, родители чрезмерно усердствуют в методах воспитания, желая реализовать в отпрыске собственные амбиции. При этом они могут игнорировать таланты и желания ребенка, подавляя в нем волю и лишая права выбора. В итоге он вырастает закомплексованным человеком, проявляющим агрессию и озлобленность к окружающим.

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Еще одна распространенная ошибка родителей — гиперопека. Обеспокоенные здоровьем ребенка, они могут перевести его на индивидуальное обучение, тем самым ограничив важное общение со сверстниками. Как итог, во взрослом возрасте человек столкнется с трудностью в социализации и отстаивании своих интересов.

Ребенок, которому в детстве не уделяли достаточно внимания, не будет знать, что такое любовь и ласка. Взрослея, он столкнется с трудностями в проявлении чувств. Эмоционально холодные партнеры, как правило, испытывают проблемы в построении крепких отношений. Иногда же, напротив, они из протеста заводят семьи и окружают своих детей гиперопекой.

При этом Самбурский отметил, что, как правило, дети либо полностью копируют модель семьи, либо, наоборот, осознанно строят прямо противоположное.

«Если же человек вырос и подозревает травматизацию, ему нужно научиться общаться с внутренним ребенком. Заглянув в свое прошлое, можно сделать открытие, которое сильно удивит: вы копируете поведение родителей или, напротив, делаете все с точностью наоборот, выражая таким образом протест», — подчеркнул психолог.

Детские травмы имеют долговременные последствия. Своевременное их обнаружение или недопущение поможет избежать многих проблем. Для этого стоит обратиться к психологу. Причем чем раньше, тем лучше.

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