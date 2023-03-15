Таролог намекнула, когда Сергей Соседов встретит свою истинную любовь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; ВКонтакте / Марианна Абравитова; 5-tv.ru

Знаменитость уже долгие годы ищет родственную душу, но человека, достойного его сердца, пока не нашлось. Надолго ли это?

Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов совсем скоро может найти самую настоящую любовь. Такое мнение выразила таролог Марианна Абравитова. По ее словам, артист уже давно находится в поисках настоящей любви, он романтичная натура и не может без страсти. Скоро его жизнь заиграет новыми красками.

«Несмотря на то, что он очень романтичен, он ищет любовь по жизни очень давно и мечтает о ней, надежда у него не угасает. Сейчас он стал более яркой звездой, уверенно идет вперед и вверх, поклонников и поклонниц у него становится с каждым днем все больше, поэтому еще более разборчивым придется быть, потому что не каждый с искренними намерениями подходит к нему», — заявила Абравитова в беседе с 5-tv.ru.

В том числе таролог высказалась по поводу недавнего фото знаменитости с молодой девушкой Верой. Соседов позировал на нем в обнимку с красавицей и оба выглядели счастливыми. Поклонники сразу предположили, что она стала дамой сердца музыкального критика.

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Эксперт объяснила, что шатенка со снимка является хорошей знакомой Сергея, но не более того. Они хорошо общаются, здороваются друг с другом и поздравляют с праздниками, однако романтической связи между ними не наблюдается.

При этом профессия Соседова связана с людьми, поэтому не исключено, что в социальных сетях мужчина публикует снимки с разными женщинами. Таролог призвала поклонников не приписывать каждой из них роман со знаменитостью. Сейчас, по мнению эксперта, сердце телеведущего свободно, но это ненадолго.

«Любимый человек в жизнь Соседова придет и придет в ближайшие полтора года. Это будет действительно искренне, по-настоящему. Поэтому отчаиваться точно не стоит», — сказала Абравитова.

Стоит отметить, что телеведущий пока не высказывался по поводу дамы сердца, однако женскую красоту уже оценивал. Например, 5-tv.ru еще в прошлом году публиковал мнение Сергея Соседова про самую красивую знаменитость в России.