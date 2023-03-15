Новая любовь? Сергей Соседов опубликовал фото с молодой девушкой

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

Знаменитый телеведущий может оценивать не только музыку, но и красоту.

Музыкальный критик Сергей Соседов не любит распространяться о личной жизни. Долгое время мужчина ходит в холостяках, а множество поклонниц борются за его сердце. Сейчас журналист много работает — ведет телевизионную программу на федеральном канале. Из-за гибкого графика тяжело найти вторую половинку, однако артист, судя по слухам, не теряет времени зря.

Соседов опубликовал фото в социальных сетях, где позирует с молодой девушкой. Судя по фону кадра — она его коллега. Шатенка весело улыбается и прижимается к телеведущему, а тот, в свою очередь, крепко обнимает ее. Обе персоны облачены в строгие костюмы: девушка в черном пиджаке, темных брюках и туфлях с острым носиком, а Сергей — в синих брюках, того же цвета пиджаке и в серой рубашке. Некоторые поклонники сразу предположили, что именно эта красавица может оказаться спутницей журналиста.

Стоит отметить, что сейчас Соседов живет с мамой. Знаменитость очень уважает свою родительницу, женщина много вложила в воспитание сына.

При этом, об избраннице телеведущего ничего не известно. Хотя, сам критик может оценивать не только музыку, но и женскую красоту. Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Соседова о самой красивой российской знаменитости.