Как ухаживать за денежным деревом, чтобы финансы притянуло как магнитом?

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Садоводы и знатоки фэн-шуй уверены, что денежное дерево может обогатить владельца. Чтобы привлечь энергию успеха, важно знать о некоторых нюансах.

Денежное дерево, также известное как толстянка и красула, — одно из самых популярных растений из рода суккулентных среди садоводов. Согласно учению фэн-шуй, оно не только создает уют в доме, но и притягивает финансы. Для этого важно разместить его в определенном месте и правильно ухаживать за ним. Эксперты издания Rsute рассказали, как сделать так, чтобы денежное дерево зацвело и принесло благосостояние в дом.

Где приобрести денежное дерево и в каком месте его лучше разместить

Отросток денежного дерева можно приобрести в цветочном магазине или попросить у знакомых. Правда, в последнем случае важно, чтобы владельцы растения были обеспеченными и преуспевающими людьми. Кроме того, специалисты по фэн-шуй рекомендуют выращивать дерево самостоятельно, а не покупать уже готовым, чтобы его энергия сильнее притягивала финансы.

Не менее важно выбрать место, где будет стоять растение. Лучше всего расположить его у окна, выходящего на юго-восток, но не под прямыми солнечными лучами. Затем отросток нужно положить в воду и дождаться, когда он пустит корешки. После его следует пересадить в горшок с землей, в которую можно положить несколько монет для привлечения денег.

Как вырастить денежное дерево

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Несмотря на то, что толстянка считается неприхотливым в плане ухода растением, для того, чтобы сделать ее «магнитом денег», нужно создать благоприятные условия для роста.

Желательно выбрать невысокий и широкий горшок диаметром приблизительно шире кроны. По мере роста дерева его придется менять. На дно горшка следует насыпать дренаж. Для денежного дерева грунт подойдет такой же, как для всех суккулентов и кактусов.

Чтобы листочки получали больше тепла, примерно раз в месяц горшок надо поворачивать разными сторонами к источнику света. Летом денежное дерево следует поливать раз в неделю, а зимой — один раз в месяц, обильно увлажняя почву и не допуская пересыхания земляного кома.

Также красулу необходимо подкармливать специальными удобрениями для кактусов, чтобы она зацвела. В весенне-летний период — с интервалом 2-3 недели. В зимний сезон дерево в подкормке не нуждается.

Когда цветет денежное дерево

Поскольку наиболее сильной финансовой энергией обладает цветущее денежное дерево, опытные цветоводы советуют создать для него определенные условия. Прежде всего важно помнить, что толстянка не любит перепадов температуры воздуха. Поэтому зимой в помещении она должна быть не выше +10 градусов, а с марта по сентябрь, напротив, растение лучше поставить в жаркое место и обеспечить его частым поливом. При этом не следует забывать время от времени обрезать толстянку.

Сама же способность к цветению у денежного дерева появляется только после 5-8 лет роста. На конце молодых побегов появляются почки, которые распускаются в осенне-зимние месяцы.

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