В Петербурге весной начали продавать подснежники: как бороться с браконьерами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Birgit Koch; 5-tv.ru

Продажа краснокнижных цветов, конечно, карается законом, но никакие деньги не могут восстановить природу.

Каждую весну в Петербурге появляются сотни предложений по продаже подснежников! И не важно, какая погода за окном: продавцы редких и краснокнижных цветов торгуют ими сидя прямо между сугробами, как правило — возле метро. Штрафов не боятся, для частников они всего лишь до пяти тысяч рублей. При том, что только один такой подснежник готовится к цветению до четырех лет. Василий Михеев о том, почему не стоит покупать даже самые красивые растения.

Где в снегопад в самом сердце каменных джунглей достать цветы, которые и в лесной чаще-то днем с огнем не сыщешь? Конечно я о подснежниках. И, как у Маршака — ответ положительный. Главное знать, где искать. Конечно на сайте объявлений. Через секунду сайт выдает не 12, а намного больше результатов. Обращаемся к одному из таких продавцов. Он уверяет — цветам никакого вреда не наносит!

«Мы же вырываем их без корня и вся грядка остается. То есть они постоянно возрождаются — это не в красной книге находятся. Как правило, в красной книге находятся кавказские по-моему, а не в Крыму. Эти из Крыма!» — утверждает продавец.

И кавказские, и узколистный, и еще под десяток видов краснокнижных подснежников, о которых продавец даже не вспомнил. Равно, как и складчатый, который он предположительно продал — тот самый, «из Крыма».

Сейчас мы везем нашу покупку туда где, по большему счету этим цветам самое место, конечно не в сорванном виде — в Ботанический сад Петра Великого. Там специалисты нам расскажут, что мы купили.

При первом же взгляде на скромный букетик, доктор наук по биологии догадку нашу подтверждает.

«Это подснежник складчатый. Но самое главное, понимаете, здесь вот такое очень интересное оформление этого букета. Что нам говорит, что это растение вероятнее всего собрано в лесу. Потому, что обрамлено это все листьями плюща», — пояснила доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела ботанического сада Петра Великого Ольга Баранова.

Рейды по выявлению продавцов краснокнижными цветами проводятся каждую весну. В столице — операцию называли «Первоцвет».

И даже штрафы от двух с половиной до пяти тысяч рублей торговцев не пугают! В Москве и Петербурге подснежниками продают сотнями. Никого не волнует, что цветок удивительной красоты готовится к цветению до четырех лет.

«Что такое цветок этого растения — в принципе, это же зачаток новых растений. То есть это — зачаток семян у растений. И соответственно не сформируются плоды, не сформируются семена, и соответственно почвенный банк семян этого растения сократится», — объяснила ведущий научный сотрудник отдела ботанического сада Петра Великого Ольга Баранова.

К сожалению, продавец отключил номер, как только почуял неладное. Но мы обязательно передадим все материалы в профильные службы. Ботаники же меж тем советуют просто не создавать покупательского спроса на эти краснокнижные растения. А если уж пришла охота ими полюбоваться — прийти сюда, в Ботанический сад, где в начале апреля зацветут подснежники, заключил корреспондент.